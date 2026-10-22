Phim 'Mùi cỏ cháy' - Khúc tráng ca về tuổi đôi mươi ở Thành cổ Quảng Trị

Lấy bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tác phẩm tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt qua số phận của bốn chàng sinh viên Hà Nội, để lại dư âm sâu sắc về sự hy sinh của một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Mùi cỏ cháy” là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý xã hội và chiến tranh, do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất, công chiếu năm 2012. Kịch bản phim do nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm chấp bút, lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Cuốn nhật ký từng lay động hàng triệu độc giả bởi những suy tư chân thành, trong trẻo về tình yêu, lý tưởng sống và khát vọng hòa bình của một người trẻ giữa chiến tranh.

Phim tái hiện câu chuyện về những chàng trai Hà Nội trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Đoàn phim

Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện của bốn chàng sinh viên văn khoa, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, gồm Hoàng, Thành, Thăng và Long. Ngày 6-9-1971, hưởng ứng tiếng gọi của Tổ quốc, họ cùng hàng nghìn sinh viên Hà Nội tạm xa giảng đường, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước giờ chia tay, bốn người chụp chung tấm ảnh kỷ niệm tại Công viên Thống Nhất, hẹn ngày đất nước toàn thắng sẽ trở về chụp lại bức ảnh ấy.

Hành trang của những chàng trai tuổi đôi mươi là cây đàn guitar, những trang thơ và bao ước mơ còn dang dở. Giữa những buổi luyện tập gian khổ, họ vẫn dành thời gian đọc thơ, hát chèo, sinh hoạt văn nghệ. Những khoảnh khắc hồn nhiên ấy khắc họa vẻ đẹp của một thế hệ thanh niên giàu lý tưởng, mang theo sự lãng mạn của tuổi trẻ bước vào cuộc chiến đấu khốc liệt.

Các sinh viên văn khoa tạm biệt giảng đường vào chiến trường. Ảnh: Đoàn phim

Năm 1972, chiến sự tại Thành cổ Quảng Trị ngày càng dữ dội. Rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống giữa dòng sông Thạch Hãn trong mưa bom bão đạn. Giữa bối cảnh ấy, tình bạn của Hoàng, Thành, Thăng, Long trở thành sợi dây cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Bốn chàng trai cùng ra trận, nhưng chỉ Hoàng trở về, còn ba người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời mới ngoài hai mươi. Lời hẹn cùng trở về không bao giờ thành hiện thực.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Tô Dũng, Thanh Sơn, Lê Văn Thơm, Nguyễn Năng Tùng…

Bộ phim đưa khán giả nhìn lại một giai đoạn lịch sử của đất nước. Ảnh: Đoàn phim

Với cách kể chuyện giàu cảm xúc, sự kết hợp giữa những khoảnh khắc đời thường và hiện thực chiến trường khốc liệt, “Mùi cỏ cháy” để lại dấu ấn trong dòng phim chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm giành Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII, đồng thời giành 4 giải Cánh diều vàng năm 2011, gồm Phim điện ảnh xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc và Quay phim xuất sắc. Phim cũng được đề cử đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2013.

Bộ phim trở lại sóng truyền hình Hà Nội 1 trong chương trình “Hẹn với phim Việt” là dịp để khán giả nhiều thế hệ cùng nhìn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng mà không ít mất mát, hy sinh. Bộ phim khơi dậy lòng biết ơn, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.