Tác phẩm tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến, đồng thời lưu giữ những hình ảnh giàu bản sắc về con người và vùng đất phương Nam.

Phim "Mùa nước nổi" của NSND Hồng Sến sẽ được chiếu trên kênh Hà Nội 1. Ảnh: ĐPCC

Ra mắt năm 1986, “Mùa nước nổi” là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý có sự kết hợp của bộ ba nghệ sĩ tài danh: Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cố NSND, đạo diễn Hồng Sến và cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trước đó, sự gặp gỡ của ba tên tuổi này đã tạo nên hai bộ phim “Mùa gió chướng” và “Cánh đồng hoang”, những tác phẩm ghi dấu ấn trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Với “Mùa nước nổi”, họ tiếp tục đưa những câu chuyện về con người Nam Bộ trong chiến tranh lên màn ảnh bằng góc nhìn giàu cảm xúc và đậm chất nhân văn.

Phim xoay quanh cuộc chiến đấu quyết liệt của các chiến sĩ cách mạng trên những cánh đồng mênh mông giữa mùa nước nổi. Địa hình sông nước phức tạp, thời tiết khắc nghiệt đặt ra nhiều thử thách, song quân và dân vẫn bền bỉ bám đất, bám làng, đoàn kết đấu tranh chống lại quân địch.

Phim khắc hoạ hình ảnh những người dân Nam Bộ yêu nước, kiên cường. Ảnh: Chụp từ phim

Qua câu chuyện ấy, bộ phim ngợi ca tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí bất khuất của những người nông dân miền Tây. Họ vốn bình dị, chất phác trong đời thường nhưng luôn kiên cường, bất khuất trong chiến đấu.

“Mùa nước nổi” có sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử với những hình ảnh văn hóa, sinh hoạt đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Những cánh đồng ngập nước, dòng sông, con thuyền và cuộc sống của người dân hiện lên tự nhiên, tạo nên không gian điện ảnh giàu bản sắc.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Năm Sa Đéc, Bắc Sơn, Thúy An, Quốc Hùng, Hai Nhất, Đào Bá Sơn, Hồ Kiểng, Robert Hải... Trong đó, nghệ sĩ Năm Sa Đéc ghi dấu ấn với hình ảnh bà má Nam Bộ nhân hậu, chất phác. Nhạc sĩ, NSƯT Bắc Sơn vào vai Ba Hoành, một chủ quán rượu bị câm nhưng thực chất giả câm để làm nhiệm vụ liên lạc cho bộ đội. Diễn viên Thúy An đảm nhận vai Thơi, cô gái chịu thương chịu khó, người yêu của chiến sĩ cách mạng Phong “đen” do NSƯT Quốc Hùng thủ vai.

Diễn viên Thúy An đảm nhận vai Thơi. Ảnh: Chụp từ phim

Việc phát sóng “Mùa nước nổi” trên kênh Hà Nội 1 trong chương trình “Hẹn với phim Việt” có ý nghĩa trong việc đưa những tác phẩm điện ảnh kinh điển đến gần hơn với khán giả truyền hình. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh, cảm nhận vẻ đẹp của con người Nam Bộ và những giá trị được hun đúc từ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.