Phim mới về Godzilla soán ngôi phòng vé

Theo số liệu thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số) trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 6 đến 8-11, Godzilla trừ không thu về gần 18 tỷ đồng với 168.945 vé bán ra dù số lượng suất chiếu chỉ đạt 5.409 suất. Tính đến sáng 9-11, phim đạt tổng doanh thu hơn 19,5 tỷ đồng.

Phim vẫn đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé theo ngày. Việc Godzilla trừ không vươn lên vị trí số 1 phòng vé tuần là điều không bất ngờ khi thương hiệu này là một trong những biểu tượng điện ảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản, chinh phục nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới.

Godzilla trừ không vươn lên vị trí số 1 phòng vé. Nguồn: Box Office Vietnam

Sự vươn lên của bộ phim này cũng đẩy hai phim Việt khỏi vị trí dẫn đầu phòng vé.Trong đó, Chị chị em em 3 tụt xuống vị trí số 2 với doanh thu tuần đạt hơn 14,3 tỷ đồng. Sau gần 2 tuần ra rạp, đến sáng 9-11, tổng doanh thu của phim là hơn 105 tỷ đồng.

Bò sữa bay trong tuần đầu ra mắt giữ vị trí số 3 phòng vé với gần 10 tỷ đồng và tổng doanh thu hiện tại đạt gần 12 tỷ đồng. Tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt được giới chuyên môn và phê bình đánh giá là màu sắc lạ của điện ảnh Việt từ nội dung, cách kể chuyện. Trong khi đó, khán giả có nhiều ý kiến trái chiều về bộ phim.

Bò sữa bay mở màn phòng vé ở vị trí số 3. Ảnh: ĐPCC

Tuần qua, một bom tấn của điện ảnh Ấn Độ - Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại cũng chính thức ra mắt khán giả Việt. Dù được xếp số lượng suất chiếu khá hạn chế, chỉ 1.101 suất chiếu nhưng phim vẫn thu về hơn 5,1 tỷ đồng. Theo đại diện nhà phát hành Galaxy, phim có tỷ lệ lấp đầy cao nhất tuần.

Vị trí số 5 trên bảng xếp hạng phòng vé thuộc về bộ phim hoạt hình Chàng mèo mang mũ với doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng.

Tuần này, cục diện phòng vé Việt hứa hẹn có nhiều thay đổi. Trong đó, sẽ có thêm một phim Việt mới ra mắt là tác phẩm Ngày con còn mẹ thuộc thể loại gia đình, tâm lý của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Hồng Đào, Phương Anh Đào, Marando, Nguyên Thảo, Huy Anh chính thức khởi chiếu từ ngày 11-11. Một số phim ngoại nhập cũng khởi chiếu trong tuần này, có thể kể đến: Ebenezer phép màu đêm giáng sinh, Kẻ hồi sinh, Thòng lọng ma: Quỷ cái đòi mạng...