Phim mới sắp lên sóng VTV: Góc nhìn ấm áp về tình người trong nhịp sống hối hả

Bộ phim đánh dấu sự tái ngộ của hai diễn viên trẻ Lê Lưu Ly và Hà Thành. (Ảnh: VTV)

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, một xóm trọ nghèo trở thành nơi gặp gỡ của những phận đời xa quê. Từ những va chạm dở khóc dở cười đến những câu chuyện mưu sinh thấm đẫm tình người, “Xóm nhỏ” mang đến góc nhìn gần gũi, ấm áp về cuộc sống và hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt xoay quanh Trâm – cô gái tuổi 19 quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với người bố nghiêm khắc. Trâm mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và giấc mơ về một cuộc sống đầy cơ hội nơi thành phố lớn, cô gái trẻ tin rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai.

Thế nhưng, cuộc sống không dễ dàng như những gì Trâm từng hình dung. Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, cô đã phải đối diện với một cú lừa, mất đi chỗ dựa và gần như trắng tay. Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Trâm buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập trong một xóm trọ nghèo, nơi mọi thứ đều xa lạ với cô.

Lưu Ly đảm nhiệm vai chính trong phim. (Ảnh: VTV)

Tại đây, Trâm gặp Phong – chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế và không ít lần khiến cô nổi cáu. Từ hai người xa lạ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, những màn đấu khẩu, đối đầu và tình huống tréo ngoe giữa Trâm và Phong hứa hẹn tạo nên màu sắc hài hước, trẻ trung cho bộ phim.

Điểm đặc biệt của “Xóm nhỏ” nằm ở bức tranh đời sống của những người lao động bình dị, những con người tưởng chừng vô danh giữa đô thị rộng lớn nhưng mỗi người đều mang một câu chuyện đáng để lắng nghe.

Bộ phim không tô hồng cuộc sống của người lao động, cũng không chỉ khai thác những nhọc nhằn, thiếu thốn. Thay vào đó, câu chuyện tìm thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất: Một bữa ăn được san sẻ, một lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ âm thầm giữa những người không cùng huyết thống.

Đằng sau những va chạm là câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và những tình cảm nảy sinh khi con người cùng nhau vượt qua khó khăn. (Ảnh: VTV)

Bên cạnh hành trình trưởng thành của Trâm và những câu chuyện đời thường nơi xóm trọ, mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô – người bố một mình nuôi con khôn lớn – là tuyến tình cảm giàu sức nặng của bộ phim. Những bất đồng giữa hai thế hệ được khai thác bằng nhiều tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi với đời sống gia đình Việt Nam.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên kết hợp giữa những gương mặt trẻ đang được khán giả yêu mến và các nghệ sỹ giàu kinh nghiệm. Đáng chú ý là sự tái ngộ của Lê Lưu Ly và Hà Thành, hai diễn viên từng góp mặt trong bộ phim “Mùa Hè năm ấy.” Đặc biệt, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải, gương mặt quen thuộc qua “Cuộc đời vẫn đẹp sao,” “Độc đạo,” trở lại với hình ảnh người cha đơn thân cộc cằn, nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái.

Bộ phim lên sóng vào thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu lúc 21h hàng tuần trên VTV1 từ ngày 21/10./.