Phim mới liên tục ra rạp, liệu Steven Nguyễn có khiến khán giả 'bội thực'?

Steven Nguyễn đang lập kỷ lục là ngôi sao nghìn tỷ có tốc độ nhanh nhất phòng vé Việt. Chỉ với hai phim Mưa Đỏ cùng Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đã có tên trong danh sách những diễn viên có phim đạt tổng doanh thu nghìn tỷ. Vẫn biết Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn sự nghiệp thăng hoa nhưng khán giả vẫn sửng sốt khi nhìn vào danh mục phim sắp chiếu của anh.

Steven Nguyễn liên tục có phim mới ra mắt dịp cuối năm.

Từ nay đến cuối 2026, Steven Nguyễn có tới ba phim mới ra mắt là Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu và Bắt Cá 3 Tay. Điều này khiến nhiều người lo lắng Steven Nguyễn nhận kịch bản mới liên tục sẽ khó có thời gian nghiên cứu kịch bản, đào sâu tâm lý nhân vật. Chưa kể anh xuất hiện dày đặc ngoài rạp cũng dễ tạo cảm giác “cứ ra rạp là thấy Steven Nguyễn”.

Nhiều người lo lắng anh xuất hiện dày đặc dễ tạo cảm giác "bội thực".

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng có nhiều lý do để thông cảm với Steven Nguyễn. Anh đã trải qua nhiều năm khó khăn, không có phim đóng, chẳng ai biết tới nên khi sự nghiệp khởi sắc, trở thành cái tên bảo chứng phòng vé thì các lời mời dồn dập gửi tới, Steven Nguyễn đóng phim không ngừng nghỉ cũng là chuyện dễ hiểu. Quan trọng hơn, nam diễn viên rất chịu khó thay đổi, mỗi phim lại là một câu chuyện khác nhau, nhân vật riêng biệt nên cũng không lo việc trùng lặp.

Các vai diễn của anh rất khác biệt, thể hiện sự đầu tư cao của Steven Nguyễn.

Như Chị Chị Em Em 3 xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp, Steven Nguyễn là một ông chồng tệ bạc với vợ. Sang Người Mẹ Xấu thì nhân vật của anh là một gã giang hồ muốn hoàn lương, nhưng liên tục bị cuốn vào rắc rối do mẹ gây ra nên không thể trở về cuộc sống bình thường. Tới Bắt cá 3 Tay, Steven Nguyễn trở về kiểu vai sở trường của mình là một anh chàng bảnh bao nam tính đang chinh phục trái tim một cô gái.