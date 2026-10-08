Phim mới của Tom Cruise thất bại nặng, đối mặt nguy cơ lỗ 150 triệu USD

Tom Cruise đang đối mặt với một trong những cú hụt chân đáng tiếc nhất trong sự nghiệp khi Digger có màn ra mắt gây thất vọng tại phòng vé. Bộ phim chỉ thu khoảng 8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 20 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu tiên, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng dành cho một dự án có kinh phí sản xuất lên tới hàng trăm triệu USD.

Theo Deadline, Digger có kinh phí sản xuất ròng khoảng 160 triệu USD và chi phí tiếp thị toàn cầu được ước tính gần 100 triệu USD. Một số nguồn tin trong ngành nhận định bộ phim có thể chỉ đạt khoảng 50 triệu USD doanh thu toàn cầu trong toàn bộ vòng đời chiếu rạp, đồng nghĩa Warner Bros có nguy cơ chịu khoản lỗ khoảng 150 triệu USD.

Digger gây thất vọng khi chỉ thu khoảng 8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 20 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu công chiếu.

Kết quả này càng đáng chú ý khi Digger sở hữu hai cái tên từng là bảo chứng mạnh của Hollywood là Tom Cruise và đạo diễn Alejandro G. Iñárritu. Tom Cruise là ngôi sao đứng sau những thương hiệu phòng vé đình đám như Top Gun: Maverick và Mission: Impossible, trong khi Iñárritu từng ghi dấu với Birdman và The Revenant. Sự kết hợp giữa tài tử thương mại hàng đầu và một đạo diễn nổi tiếng về chất lượng nghệ thuật từng khiến dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một màu sắc khác biệt.

Thế nhưng, chính sự khác biệt ấy lại trở thành rào cản lớn với Digger. Tom Cruise lần này không xuất hiện trong hình tượng người hùng hành động quen thuộc mà hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ lớn tuổi, hói đầu và có ngoại hình nặng nề. Nhân vật bị cuốn vào một thảm họa môi trường toàn cầu, trong câu chuyện mang màu sắc hài đen và châm biếm xã hội.

Tom Cruise gây bất ngờ khi rời xa hình tượng người hùng hành động quen thuộc để hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ lớn tuổi trong Digger.

Đây là một hình ảnh rất khác với Tom Cruise mà khán giả thường thấy trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, việc rời xa công thức hành động không tạo được sự tò mò đủ lớn để kéo khán giả đến rạp. Digger chỉ nhận điểm C+ từ CinemaScore và hiện đạt khoảng 51% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, trong khi hiệu ứng truyền miệng cũng nhanh chóng chuyển sang chiều hướng tiêu cực.

Trước khi công chiếu, dự án từng được kỳ vọng có thể mở màn trong khoảng 18 đến 20 triệu USD tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, dự báo liên tục bị điều chỉnh khi phản ứng dành cho trailer và các suất chiếu sớm không thực sự khả quan. Đến khi chính thức ra rạp, Digger chỉ đạt khoảng 8 triệu USD từ hơn 3.300 rạp tại Bắc Mỹ, trở thành màn mở màn thấp nhất của Tom Cruise trong gần hai thập kỷ, kể từ Lions for Lambs năm 2007.

Điều đáng nói là thất bại của Digger không chỉ đến từ thị trường Bắc Mỹ. Bộ phim thu khoảng 12 triệu USD từ 73 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 20 triệu USD. Với một ngôi sao có sức hút quốc tế như Tom Cruise, kết quả này cho thấy sức mạnh thương hiệu cá nhân cũng không thể bù đắp cho một bộ phim gặp vấn đề về khả năng tiếp cận đại chúng.

Chiến dịch quảng bá tập trung vào hình ảnh mới của Tom Cruise nhưng không đủ giúp Digger tạo cú hích tại phòng vé.

Chiến dịch quảng bá cũng không giúp tình hình cải thiện đáng kể. Warner Bros từng giới thiệu hình ảnh Tom Cruise hoàn toàn khác biệt, đồng thời khai thác lại những dấu mốc trong sự nghiệp của nam diễn viên để thu hút sự chú ý. Tom Cruise cũng xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia các chương trình truyền thông và chia sẻ những hình ảnh hậu trường nhằm đưa bộ phim đến gần khán giả hơn.

Dù vậy, hiệu ứng trên mạng xã hội lại giảm rõ rệt trước ngày phát hành. Theo dữ liệu được Deadline dẫn lại, điểm tích cực trên RelishMix giảm từ 8,1 trên 10 vào giữa tháng 9 xuống còn 6,4 ngay trước khi phim ra mắt. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về thể loại và cách tiếp cận của Digger, trong khi một bộ phận khác cho rằng bộ phim quá xa lạ so với hình ảnh quen thuộc của Tom Cruise.

Giữa lúc bộ phim lao dốc tại phòng vé, Tom Cruise vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với tác phẩm. Nam diễn viên chia sẻ những hình ảnh hậu trường và gửi lời cảm ơn đến toàn bộ diễn viên cùng êkíp, đồng thời khẳng định ông tự hào về những gì cả đoàn đã tạo ra.

Kết quả của Digger cho thấy ngay cả một ngôi sao phòng vé hàng đầu cũng khó thay thế một câu chuyện đủ sức chinh phục khán giả.

Thất bại của Digger không đơn thuần là câu chuyện về một bộ phim doanh thu thấp. Đây còn là phép thử cho khả năng đưa một ngôi sao phòng vé hàng đầu bước ra khỏi vùng an toàn. Tom Cruise vẫn sở hữu sức hút đặc biệt, nhưng kết quả của Digger cho thấy tên tuổi của một tài tử dù lớn đến đâu cũng khó có thể thay thế một câu chuyện đủ sức chinh phục khán giả.