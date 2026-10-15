Phim mới của Tom Cruise đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn

Digger được dự báo thua lỗ khoảng 245 triệu USD, cao hơn những ước tính trước đó. Nếu con số này trở thành hiện thực, bộ phim sẽ nằm trong nhóm những thất bại phòng vé nghiêm trọng nhất lịch sử điện ảnh.

Theo Variety, Digger của Tom Cruise dự kiến thu về 3,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần chiếu thứ hai, giảm 60% so với mức 8 triệu USD của tuần mở màn. Tính đến thời điểm báo cáo, doanh thu nội địa của phim đạt 14,4 triệu USD, trong khi tổng doanh thu toàn cầu là 35,3 triệu USD. Các dự báo cho thấy tác phẩm có thể khép lại hành trình phòng vé với khoảng 50 triệu USD trên toàn thế giới.

Các dự báo cho thấy Digger do Tom Cruise đóng chính có thể gia nhập danh sách những tác phẩm thua lỗ nặng nề nhất lịch sử điện ảnh.

Dù chưa có số liệu chính thức, Variety ước tính kinh phí sản xuất Digger dao động từ 160 đến 180 triệu USD, vượt xa ngân sách 125 triệu USD được công bố ban đầu. Warner Bros. còn chi thêm khoảng 100 triệu USD cho hoạt động tiếp thị. Hãng phim có thể đã dành thêm 15 triệu USD cho chiến dịch quảng bá trong mùa giải thưởng, nhưng khoản ngân sách này nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm sau kết quả phòng vé không như kỳ vọng.

Do các rạp chiếu giữ lại khoảng một nửa doanh thu bán vé, Variety ước tính Digger cần đạt khoảng 350 triệu USD để hòa vốn. Tuy nhiên, người phát ngôn của Warner Bros., đơn vị sản xuất bộ phim, cho biết mức doanh thu hòa vốn là 300 triệu USD, tương ứng kinh phí sản xuất khoảng 150 triệu USD.

Nếu khoản lỗ 245 triệu USD được xác nhận, Digger sẽ đứng cùng nhóm với những tác phẩm từng thất bại nặng nề tại phòng vé như Cutthroat Island (lỗ 222 triệu USD sau khi điều chỉnh lạm phát), Mortal Engines (lỗ 224 triệu USD sau điều chỉnh) và The Marvels (lỗ từ 205 đến 250 triệu USD sau điều chỉnh).

Phản ứng trái chiều từ giới phê bình được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thành tích của bộ phim. Trên The Guardian, nhà phê bình điện ảnh Peter Bradshaw chấm tác phẩm hai sao, nhận xét đây là bộ phim châm biếm nông cạn, lê thê và tự mãn. Trái lại, Sian Cain, Phó biên tập mảng văn hóa của Guardian Australia, đánh giá Digger là một kiệt tác.

Warner Bros. đã tìm cách tận dụng những tranh luận này thông qua chiến dịch quảng cáo sau khi phim ra mắt, trong đó trích dẫn các nhận xét tiêu cực từ giới phê bình. Tuy nhiên, chiến lược này dường như không tạo ra chuyển biến đáng kể về doanh thu. Digger cũng là một trong những tác phẩm cuối cùng được Warner Bros. phát hành trước khi hãng chuyển sang quyền sở hữu của Skydance, công ty do David Ellison lãnh đạo.

Năm 2026 đang trở thành giai đoạn khó khăn đối với Warner Bros. khi hãng chuẩn bị chuyển giao quyền sở hữu. Một số bộ phim như Supergirl và The Bride! không đạt kết quả phòng vé như mong đợi. Hai đồng chủ tịch Michael De Luca và Pamela Abdy cũng dự kiến rời vị trí trước khi thương vụ tiếp quản hoàn tất.

Tình hình hiện tại trái ngược với năm 2025, khi Warner Bros. ghi nhận thành tích tích cực nhờ các tác phẩm như A Minecraft Movie, Sinners và F1, qua đó trở thành hãng phim có doanh thu phòng vé cao thứ hai, chỉ sau Disney.

Trong khi đó, The Social Reckoning do Aaron Sorkin đạo diễn cũng có màn ra mắt dưới kỳ vọng. Phim thu về khoảng 5,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 9 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu công chiếu. Là phần tiếp theo của The Social Network, tác phẩm có Jeremy Strong vào vai nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và Mikey Madison đảm nhận vai người tố giác Frances Haugen.

Tuy nhiên, The Social Reckoning bị bộ phim kinh dị The Other Mommy do Jessica Chastain đóng chính vượt qua. Tác phẩm dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu ước tính 27,5 triệu USD, đồng thời đạt tổng doanh thu toàn cầu 45,2 triệu USD.