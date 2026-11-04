Phim mới của Tỉnh Bách Nhiên ấn định ngày lên sóng

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim truyền hình Cốc Vũ do Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tụng Văn và Tôn Nghệ Châu đóng chính đã chính thức công bố lịch phát sóng. Tác phẩm sẽ ra mắt khán giả từ ngày 5/11 trên CCTV-8, đồng thời phát hành độc quyền trực tuyến trên nền tảng Youku. Đây là một trong những dự án đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong tháng 11, đặc biệt khi khai thác đề tài điều tra tội phạm kinh tế và những cuộc đấu trí xoay quanh các vụ án gian lận thuế.

Cốc Vũ gồm 30 tập, do Lý Lộ đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm tổng chế tác, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cốc Uyên. Bộ phim được giới thiệu là tác phẩm hình sự lấy bối cảnh thập niên 1990, tập trung vào hoạt động điều tra những đường dây trốn thuế, làm giả hóa đơn và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế.

Tỉnh Bách Nhiên vào vai cán bộ điều tra thuế Âu Dương Húc.

Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Âu Dương Húc, cán bộ điều tra thuế có tính cách cẩn trọng, nghiêm túc và luôn đặt chứng cứ lên hàng đầu. Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến một đường dây làm giả hóa đơn quy mô lớn. Càng đi sâu vào vụ việc, Âu Dương Húc càng phải đối diện với những lựa chọn khó khăn khi người có liên quan lại chính là người bạn từng thân thiết.

Trương Tụng Văn vào vai Chu Hải Dương, một người thợ in đến Xuân Giang để tìm kiếm người vợ đột ngột rời đi. Tại đây, anh tình cờ gặp Âu Dương Húc và Nghiêm Bình An (Tôn Nghệ Châu). Ba người nhanh chóng trở thành bạn bè, từng sát cánh bên nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi Chu Hải Dương bị cuốn vào một cơ sở sản xuất hóa đơn giả và dần bị lợi ích bất chính mê hoặc, tình bạn giữa họ bắt đầu rạn nứt.

Từ những người từng chung chí hướng, ba nhân vật dần đứng ở hai phía đối lập. Âu Dương Húc cùng Nghiêm Bình An bắt tay điều tra, trong khi Chu Hải Dương ngày càng lún sâu vào vòng xoáy lợi ích. Mâu thuẫn giữa tình nghĩa cá nhân và nguyên tắc pháp luật trở thành trọng tâm của câu chuyện. Thay vì tập trung vào những màn truy đuổi hay đấu súng, phim khai thác quá trình lần theo chứng từ, sổ sách và những dấu hiệu bất thường để từng bước phơi bày sự thật.

Tỉnh Bách Nhiên từng gây sốt với hình tượng tổng tài Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Bên cạnh bộ ba diễn viên chính, Cốc Vũ còn quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như Vương Âu, Lý Tiểu Nhiễm, Trương Tuyết Nghênh, Phùng Lôi, Dư Văn Lạc, Lý Hồng Đào và Tùy Tuấn Ba. Sự góp mặt của nhiều gương mặt thực lực được kỳ vọng tạo nên tuyến nhân vật đa chiều, góp phần đẩy cao những xung đột giữa lợi ích, tình cảm và công lý.

Đáng chú ý, đạo diễn Lý Lộ từng đứng sau thành công của Nhân Thế Gian và Nhân Dân Danh Nghĩa. Việc ông tiếp tục lựa chọn một đề tài mang màu sắc hiện thực, đặt trọng tâm vào những vấn đề xã hội và cuộc đấu tranh giữa chính nghĩa với lòng tham, càng khiến dự án nhận được sự quan tâm.

Với Tỉnh Bách Nhiên trong vai cán bộ điều tra thuế, Trương Tụng Văn đảm nhận nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp cùng câu chuyện về tình bạn và sự phản bội, Cốc Vũ được kỳ vọng mang đến màu sắc khác biệt so với dòng phim tình cảm, đô thị đang phổ biến. Phim chính thức lên sóng từ ngày 5/11 trên CCTV-8 và Youku.