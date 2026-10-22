Phim mới của Tiêu Chiến vượt 8000 điểm nhiệt chỉ sau hơn 1 ngày lên sóng

Chính thức lên sóng ngày 21/10 trên CCTV-8 và iQIYI, bộ phim Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính nhanh chóng tạo sức hút trên các bảng xếp hạng phim truyền hình Trung Quốc. Chỉ sau hơn một ngày phát sóng, tác phẩm ghi nhận nhiệt độ vượt mốc 8.000 điểm trên iQIYI, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến đối với thị trường phim ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích mở màn khả quan, bộ phim cũng vấp phải những tranh luận liên quan đến tính chân thực của các tình tiết chuyên môn y khoa.

Theo các số liệu được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Tiểu Thành Lương Phương vượt 7.500 điểm nhiệt ngay trong ngày đầu tiên và tiếp tục tăng lên trên 8.000 điểm vào ngày 22/10. Có thời điểm, chỉ số được ghi nhận ở mức 8.288 điểm, trong khi thông tin từ tài khoản chính thức của đoàn phim cho biết tác phẩm đã chạm mốc 8.500. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một bộ phim lấy đề tài y khoa và đời sống hiện thực, vốn không phải dòng phim dễ tạo hiệu ứng truyền thông như cổ trang hay ngôn tình thần tượng.

Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính nhanh chóng vượt mốc 8.000 điểm nhiệt trên iQIYI sau hơn một ngày lên sóng.

Không chỉ đạt thành tích trên nền tảng trực tuyến, bộ phim còn ghi nhận những tín hiệu tích cực về tỷ suất người xem truyền hình. Theo dữ liệu thời gian thực được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, chỉ khoảng 30 phút sau khi phát sóng trên CCTV-8, Tiểu Thành Lương Phương đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem, với mức ghi nhận khoảng 2,6793%. Tác phẩm đồng thời đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình ngày của Maoyan.

Đáng chú ý, khả năng thu hút quảng cáo của dự án cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Bốn tập đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của 8 thương hiệu với tổng cộng 28 lượt quảng cáo, tương đương trung bình 7 lượt mỗi tập. Thành tích này được truyền thông đánh giá là một trong những màn mở đầu thương mại nổi bật của iQIYI trong năm 2026, cho thấy kỳ vọng lớn từ các nhãn hàng dành cho tác phẩm có Tiêu Chiến đảm nhận vai chính.

Bộ phim mới của Tiêu Chiến ghi nhận thành tích khả quan trên cả nền tảng trực tuyến lẫn truyền hình, đồng thời thu hút nhiều thương hiệu quảng cáo.

Sức hút của nam diễn viên còn thể hiện qua các chỉ số thảo luận trên mạng xã hội. Trong ngày đầu phát sóng, mức độ quan tâm liên quan đến Tiêu Chiến trên WeChat được ghi nhận vượt 100 triệu. Nhân vật Lưu Tranh Lượng do anh thể hiện cũng đạt 9,03 điểm trên bảng xếp hạng VLinkage, vươn lên dẫn đầu chỉ số nhân vật truyền hình trong ngày 21/10.

Tiểu Thành Lương Phương được chuyển thể từ tiểu thuyết Phi Đao của tác giả Lưu Tam, xoay quanh Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài năng từng làm việc tại bệnh viện lớn. Sau biến cố trong sự nghiệp khiến bản thân chịu tổn thương tâm lý, anh buộc phải rời môi trường y tế hàng đầu và trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Tiêu Chiến hóa thân thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh Lưu Tranh Lượng, người phải bắt đầu lại sự nghiệp tại một cơ sở y tế ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Từ một bác sĩ có chuyên môn xuất sắc, quen làm việc trong điều kiện hiện đại, Lưu Tranh Lượng phải bắt đầu lại tại cơ sở y tế địa phương với nguồn lực hạn chế. Những khó khăn trong công việc, các mối quan hệ gia đình và sự khác biệt giữa môi trường thành phố với thị trấn nhỏ dần khiến nhân vật thay đổi cách nhìn về nghề nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích chuyên môn, anh học cách quan tâm hơn đến hoàn cảnh và cuộc sống của từng bệnh nhân.

Một trong những điểm được khán giả đánh giá tích cực là sự thay đổi hình tượng của Tiêu Chiến. Khác với phong cách chỉn chu thường thấy, nam diễn viên xuất hiện với gương mặt ít trang điểm, bộ râu lún phún và vẻ ngoài mệt mỏi. Cách xây dựng hình ảnh này giúp nhân vật Lưu Tranh Lượng có sự khác biệt rõ rệt so với những vai diễn trước đây, đồng thời phù hợp với hoàn cảnh một người đang trải qua giai đoạn khủng hoảng.

Tiêu Chiến gây chú ý với diện mạo giản dị, có phần phong trần khi đảm nhận vai bác sĩ đang trải qua những biến cố trong sự nghiệp.

Bên cạnh Tiêu Chiến, bộ phim còn quy tụ Khương Nghiên, Nghê Đại Hồng, Vương Ngạn Lâm, Sử Bành Nguyên, Trương Quốc Cường và Trần Cẩn. Những nhân vật có tính cách đối lập cùng bối cảnh sinh hoạt đặc trưng vùng Đông Bắc tạo nên nhiều tình huống hài hước. Nhịp phim tương đối nhanh, kết hợp giữa những câu chuyện chữa bệnh và mâu thuẫn đời thường, giúp tác phẩm mang màu sắc nhẹ nhàng hơn các phim y khoa truyền thống.

Dẫu vậy, một số tình tiết chuyên môn cũng gây tranh cãi. Trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng việc nhân vật vốn chuyên về phẫu thuật thần kinh nhưng lại tham gia xử lý những ca bệnh thuộc lĩnh vực khác, trong đó có tiết niệu, thiếu tính thuyết phục nếu không được giải thích bằng hoàn cảnh và quy trình chuyên môn phù hợp.

Những người đặt vấn đề cho rằng phim y khoa cần thận trọng khi xây dựng hình tượng bác sĩ có khả năng giải quyết quá nhiều tình huống ngoài chuyên ngành. Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận định Tiểu Thành Lương Phương mang yếu tố hài và chữa lành, nên những tình tiết này cần được xem xét trong toàn bộ diễn biến thay vì đánh giá chỉ qua một số phân cảnh ban đầu.

Dù đạt thành tích mở màn ấn tượng, Tiểu Thành Lương Phương vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều về tính chân thực của một số tình tiết y khoa.

Với thành tích mở màn nổi bật, Tiểu Thành Lương Phương đang cho thấy lợi thế về sức hút ngôi sao và khả năng tiếp cận khán giả đại chúng. Tuy nhiên, việc duy trì nhiệt độ trong những tuần tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, diễn xuất và cách bộ phim xử lý các vấn đề chuyên môn. Đây cũng là thử thách quan trọng đối với Tiêu Chiến khi anh tiếp tục mở rộng sự nghiệp sang dòng phim hiện thực.