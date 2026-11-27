Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mã Bá Dung, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật do Trương Lê đạo diễn, có sự tham gia của Thành Nghị, Lâm Canh Tân và Giang Bội Dao. Trong phim, Thành Nghị vào vai Chu Chiêm Cơ, vị thái tử nhà Minh phải trải qua hành trình đầy hiểm nguy từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày. Trên đường đi, nhân vật liên tục đối mặt với những tình huống nguy hiểm, buộc phải tìm cách sinh tồn và bảo vệ bản thân. Đây cũng là giai đoạn đặt nền móng cho hành trình trưởng thành của vị thái tử trước khi bước lên ngai vàng.

Tuy nhiên, hình tượng nhân vật của Thành Nghị nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên chưa thể hiện được khí chất của một vị thái tử. Dáng đi, tư thế thu vai và thần thái trong một số phân cảnh bị nhận xét thiếu sự uy nghiêm. Bên cạnh đó, đài từ của anh cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người xem kỳ vọng nhân vật có phong thái nổi bật hơn, tương xứng với thân phận hoàng tộc và bối cảnh lịch sử của tác phẩm.

Thành Nghị gây tranh luận với tạo hình thái tử Chu Chiêm Cơ.

Đáng chú ý, màn thể hiện của Thành Nghị còn được so sánh với Chu Á Văn trong Đại Minh Phong Hoa. Phiên bản Chu Chiêm Cơ của Chu Á Văn từng gây ấn tượng nhờ hình tượng trưởng thành, sắc sảo và có phần bất cần. Trong khi đó, Hứa Khải cũng từng đảm nhận nhân vật này trong Thượng Thực với phong thái trẻ trung, tinh nghịch.

Việc ba diễn viên cùng thể hiện một nhân vật lịch sử khiến khán giả có thêm cơ sở so sánh. Một số ý kiến cho rằng Thành Nghị chưa tạo được dấu ấn tương xứng với những phiên bản trước. Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận định Chu Chiêm Cơ trong Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đang ở giai đoạn trẻ tuổi, phải đối mặt với nhiều biến cố nên không thể giữ nguyên phong thái của một vị hoàng đế trưởng thành. Theo góc nhìn này, dáng vẻ có phần dè dặt, mệt mỏi của nhân vật cũng có thể xuất phát từ hoàn cảnh bị truy đuổi và liên tục phải đối diện hiểm nguy.

Trước những nhận xét về dáng đứng và tư thế nhân vật, Thành Nghị giải thích đây là lựa chọn nhằm thể hiện hoàn cảnh của Chu Chiêm Cơ khi phải chạy trốn và tìm cách bảo toàn tính mạng. Nam diễn viên cho rằng mỗi khán giả có góc nhìn riêng khi tiếp nhận vai diễn. Vì vậy, anh cũng mong người xem đặt nhân vật trong bối cảnh cụ thể của câu chuyện thay vì chỉ đánh giá qua một vài phân cảnh riêng lẻ.

Trong khi đó, phòng làm việc của Thành Nghị cũng lên tiếng, khẳng định tôn trọng những ý kiến phê bình khách quan đối với tác phẩm, đồng thời phản đối hành vi bịa đặt, cắt ghép và bôi nhọ cá nhân. Đại diện nam diễn viên cho biết đã thu thập chứng cứ để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thành Nghị đối mặt nhiều ý kiến trái chiều về thần thái và đài từ.

Những tranh luận xoay quanh Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật cho thấy vai diễn Chu Chiêm Cơ đang đặt ra thử thách mới với Thành Nghị. Việc thể hiện một nhân vật lịch sử từng được nhiều diễn viên đảm nhận cũng khiến anh chịu áp lực so sánh. Màn thể hiện của nam diễn viên vẫn cần thêm thời gian để khán giả đánh giá toàn diện qua diễn biến tiếp theo của bộ phim.