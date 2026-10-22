Phim mới của Song Hye Kyo và Gong Yoo chốt ngày lên sóng, hé lộ poster ấn tượng

Bộ phim Tantara lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc đầy liều lĩnh và tàn nhẫn những năm 60 và 80, phim kể về sự vươn lên của những người gần như không có gì, nhưng đã đặt cược tất cả vào giấc mơ thành công rực rỡ.

Gong Yoo và Song Hye Kyo. Ảnh: Netflix

Song Hye Kyo vào vai Min Ja, một cô gái có tuổi thơ nghèo khó bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc sau khi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Gong Yoo hóa thân thành Dong Gu, người bạn thời thơ ấu của Min Ja, người luôn hỗ trợ cô thực hiện ước mơ của mình.

Seolhyun vào vai Min Hui, người có mối quan hệ yêu ghét lẫn lộn với Min Ja mạnh mẽ theo đuổi thành công của riêng mình, còn Cha Seung Won vào vai Seok Gil Yeo, nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời đại, người có thể biến bất kỳ ca sĩ tân binh nào thành ngôi sao nổi tiếng.

Ảnh: Netflix

Tấm poster mới được phát hành khắc họa các nhân vật chính của “Tantara” trên một chiếc bàn xoay.

Từ thời thơ ấu khó khăn của Min Ja và Dong Gu cho đến khi trưởng thành, cả hai làm bồi bàn và cuối cùng trở thành quản lý tân binh, tấm poster đã thể hiện nhiều thăng trầm trong cuộc sống của các nhân vật trong “Tantara”.

Ảnh: Netflix

Tấm áp phích còn khắc họa hình ảnh Min Hui đang hát và Gil Yeo đang chơi saxophone, cho thấy mối liên kết giữa họ thông qua âm nhạc. Yang Ja (Lee Ha Nee) hát đầy say mê trong khi ánh mắt của Mal Soon (Na Moon Hee) phản chiếu những kỷ niệm về thời gian đã qua.

Bộ phim “Tantara” sẽ ra mắt vào ngày 11/12 trên Netflix.