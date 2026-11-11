Phim mới của Park Min Young và Yook Sungjae tung poster mới

Poster phim truyền hình mới hé lộ hình ảnh ba nhân vật chủ chốt cùng phối hợp trong môi trường công sở. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào ngày 25/11.

Ngày 10/11, đài SBS chính thức phát hành poster mới của Nine To Six, bộ phim tình cảm công sở có sự tham gia của Park Min Young, Yook Sungjae và Go Soo. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi khắc họa không khí làm việc gần gũi, đồng thời hé lộ mối quan hệ giữa ba nhân vật trung tâm.

Poster phim Nine To Six.

Trong poster, Park Min Young xuất hiện với vai Kang Ji Yi, nữ phó trưởng phòng thuộc bộ phận pháp chế. Cô là người nghiện công việc, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu và gần như gác lại chuyện tình cảm trong cuộc sống cá nhân. Với nụ cười tự tin, rạng rỡ, nhân vật của Park Min Young trở thành tâm điểm của bức ảnh.

Đứng bên cạnh cô là Han Seon Woo do Yook Sungjae đảm nhận. Anh là một thực tập sinh có tính cách ấm áp, chu đáo và luôn quan tâm đến những người xung quanh. Trong khi đó, Go Soo hóa thân thành Park Hyun Tae, trưởng bộ phận có năng lực và giàu kinh nghiệm.

Điểm đáng chú ý là cả ba nhân vật đều đang cùng tập trung xem xét những tài liệu mà Kang Ji Yi cầm trên tay. Hình ảnh ba người chụm đầu bàn bạc công việc phần nào cho thấy sự phối hợp giữa các đồng nghiệp, đồng thời gợi mở những tình huống thú vị trong môi trường văn phòng. Mỗi nhân vật mang một màu sắc riêng, hứa hẹn tạo nên sự kết hợp ăn ý và nguồn năng lượng tươi mới cho bộ phim.

Yook Sung Jae và Park Min Young trong phim Nine to Six.

Nine To Six xoay quanh Kang Ji Yi, một phụ nữ dành phần lớn thời gian và tâm sức cho công việc đến mức không còn nhiều khoảng trống cho chuyện yêu đương. Cuộc sống của cô dần thay đổi sau khi gặp Han Seon Woo, chàng trai ấm áp và tinh tế. Từ mối quan hệ ban đầu nơi công sở, cả hai từng bước mở lòng, học cách yêu thương và cùng nhau trưởng thành trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Với câu chuyện tình cảm phát triển giữa môi trường công sở, bộ phim khai thác sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư, đặc biệt là hành trình tìm kiếm tình yêu của những người trưởng thành. Sự kết hợp giữa Park Min Young và Yook Sungjae cũng là một trong những yếu tố được khán giả mong đợi.