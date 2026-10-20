Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn khai máy, danh sách diễn viên gây tranh luận

Ngày 17/10, Đao Bút Nương Tử chính thức khởi quay tại Hoành Điếm, Trung Quốc. Dự án do Tencent Video và Hạo Hãn Giải Trí phối hợp sản xuất, với sự tham gia của ba diễn viên chính Ngô Cẩn Ngôn, Đặng Khải và Trịnh Hợp Huệ Tử. Lưu Sướng, Hàn Vân Vân đảm nhận vai diễn đặc biệt, trong khi Hoàng Xán Xán, Đại Cao Chính, Lý Khanh cùng nhiều diễn viên khác góp mặt trong phim.

Ngay sau khi danh sách diễn viên được công bố, thứ tự tên của ba gương mặt chính trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Thay vì sắp xếp theo thứ tự vai diễn hoặc vị trí thường thấy trong các thông báo phim ảnh, ê-kíp lựa chọn cách liệt kê dựa trên số nét trong họ của diễn viên. Theo đó, Đặng Khải, Ngô Cẩn Ngôn và Trịnh Hợp Huệ Tử đều được xếp vào nhóm diễn viên chính.

Đao Bút Nương Tử chính thức khởi quay tại Hoành Điếm, Trung Quốc.

Cách công bố này làm dấy lên những ý kiến khác nhau về vị trí của từng diễn viên trong dự án. Một bộ phận khán giả cho rằng việc sắp xếp theo số nét là phương án hạn chế những tranh luận không cần thiết về thứ tự tên tuổi, nhất là với các bộ phim có nhiều diễn viên cùng đảm nhận vai trò trung tâm. Trong khi đó, một số người xem vẫn quan tâm đến thời lượng xuất hiện và mức độ quan trọng của từng nhân vật trong mạch truyện.

Dù vậy, thứ tự tên trong thông báo chưa đủ để xác định vai trò của mỗi diễn viên trong toàn bộ tác phẩm. Với một bộ phim hướng đến câu chuyện về nhiều nhân vật nữ, sức hấp dẫn có thể đến từ sự kết nối giữa các tuyến truyện thay vì chỉ tập trung vào một vai diễn. Vì thế, sự chú ý dành cho danh sách diễn viên cũng đặt ra câu hỏi liệu Đao Bút Nương Tử có thể phát huy được lợi thế của mô hình phim cổ trang nhiều nhân vật hay không.

Bên cạnh tranh luận về danh sách diễn viên, nội dung của Đao Bút Nương Tử cũng là yếu tố khiến dự án được chờ đợi. Bộ phim khai thác hình tượng nữ trạng sư trong bối cảnh cổ đại, xoay quanh Nguyễn Khanh Khanh do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Nhân vật cùng Hạ Ngọc Nhĩ do Trịnh Hợp Huệ Tử đảm nhận và Mị Đại Lực do Hàn Vân Vân thể hiện hợp sức giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người mắc kẹt trong hôn nhân bất hạnh, viết đơn kiện và tìm kiếm công lý trước công đường.

Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận vai Nguyễn Khanh Khanh.

Thay vì đặt trọng tâm vào những cuộc tranh đấu trong cung đình hay chuyện tình cảm giữa các nhân vật, phim hướng đến những vụ việc phát sinh trong đời sống dân gian. Ba người phụ nữ sử dụng kiến thức, sự kiên trì và khả năng lập luận để giải quyết các vụ án, tranh chấp và oan khuất. Quá trình đồng hành cũng mở ra hành trình trưởng thành, tự nhận thức và tìm kiếm sự giải thoát cho mỗi người.

Đây là hướng khai thác tương đối khác biệt so với nhiều dự án cổ trang quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Yếu tố luật pháp kết hợp với câu chuyện về những phụ nữ bình dân giúp tác phẩm có cơ hội mở rộng nội dung sang các vấn đề xã hội, đồng thời tạo điều kiện để dàn diễn viên thể hiện những sắc thái nhân vật khác nhau.

Ngô Cẩn Ngôn đảm nhận vai trung tâm Nguyễn Khanh Khanh, tiếp tục góp mặt trong một dự án cổ trang lấy nhân vật nữ làm trọng tâm. Trong khi đó, Đặng Khải vào vai Lục Phong, còn Trịnh Hợp Huệ Tử đảm nhận vai Hạ Ngọc Nhĩ. Sự kết hợp của ba diễn viên cùng dàn gương mặt phụ được kỳ vọng tạo nên sự đa dạng cho các tuyến nhân vật, dù hiệu quả thể hiện vẫn cần được đánh giá khi bộ phim hoàn thiện.

Đặng Khải đóng vai Lục Phong.

Dự án còn có sự tham gia của đạo diễn Dương Long, người từng thực hiện Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp và Nhạn Hồi Thời. Kịch bản do Trâu Việt và Đường Tiểu Ninh chấp bút, trong đó Trâu Việt từng tham gia Tinh Hán Xán Lạn, còn Đường Tiểu Ninh có tác phẩm Thư Quyển Nhất Mộng. Theo kế hoạch được công bố, đoàn phim dự kiến quay trong 115 ngày, với Hoành Điếm là địa điểm ghi hình chính.

Ở thời điểm hiện tại, Đao Bút Nương Tử mới bắt đầu quá trình sản xuất. Tranh luận về thứ tự tên diễn viên có thể giúp dự án thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng sức hút lâu dài vẫn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản, cách xây dựng các vụ án và khả năng tạo dấu ấn của từng nhân vật. Với đề tài nữ trạng sư cùng câu chuyện về hành trình tìm kiếm công lý của những người phụ nữ bình dân, bộ phim có hướng tiếp cận riêng giữa thị trường cổ trang Trung Quốc. Khán giả sẽ cần chờ thêm những thông tin về quá trình sản xuất và hình ảnh chính thức để có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm.

Tạo hình của Trịnh Hợp Huệ Tử trong vai Hạ Ngọc Nhĩ.