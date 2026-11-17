Bộ phim truyền hình Tôi Không Phải Là Đại Sư (tên cũ Trường Phong Khởi) do Lý Hiện và Lý Nhất Đồng đóng chính dự kiến phát sóng tại Hàn Quốc từ ngày 21/11/2026. Tác phẩm sẽ được giới thiệu đến khán giả xứ kim chi thông qua nền tảng TVING và kênh truyền hình CHANNEL CHINA. Việc có thêm thị trường phát hành giúp bộ phim tiếp cận nhóm khán giả quốc tế, đồng thời đưa vai diễn mới của Lý Hiện đến gần hơn với người xem Hàn Quốc.

Trước đó, Tôi Không Phải Là Đại Sư đã ra mắt khán giả Trung Quốc từ ngày 24/9/2026. Bộ phim gồm 24 tập, thuộc thể loại dân quốc, huyền nghi, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi Là Thầy Bói của tác giả Dịch Chi. Bên cạnh hai diễn viên chính Lý Hiện và Lý Nhất Đồng, tác phẩm còn có sự tham gia của Ngô Cương, Quả Tĩnh Lâm và Lưu Quán Lân.

Lý Hiện đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Tôi Không Phải Là Đại Sư.

Trong phim, Lý Hiện đảm nhận vai Thượng Quan Thành Minh, một thiếu gia giàu có thuộc vùng Giang Chiết. Cuộc sống tưởng chừng yên ổn của nhân vật bất ngờ đảo lộn sau khi gia đình rơi vào âm mưu được sắp đặt bởi một thế lực giang hồ bí ẩn mang tên Thiên Tướng Phái. Những biến cố liên tiếp khiến Thượng Quan Thành Minh mất đi cuộc sống vốn có, buộc anh phải che giấu thân phận, tìm cách tiếp cận tổ chức đứng sau mọi chuyện và từng bước vạch trần sự thật.

Để thực hiện kế hoạch, nhân vật học hỏi những mánh khóe giang hồ, sử dụng chính thủ đoạn của đối phương để đối phó với họ. Hành trình trả thù dần trở thành cuộc đấu trí với hàng loạt màn lừa gạt, những thân phận được che giấu và các bí mật liên tiếp được hé lộ. Đồng hành cùng Lý Hiện trong câu chuyện là Lý Nhất Đồng với vai Giang Phi Yến, người phụ nữ có mối liên hệ phức tạp với những biến cố xoay quanh nam chính. Sự kết hợp của hai diễn viên cũng là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm khi bộ phim ra mắt.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở cách khai thác những chiêu trò bói toán, thuật xem tướng và các thủ đoạn mê tín trong bối cảnh dân quốc. Thay vì tập trung hoàn toàn vào những màn phá án thông thường, phim xây dựng câu chuyện dựa trên các âm mưu nối tiếp, nơi ranh giới giữa thật và giả liên tục bị đảo lộn. Qua đó, tác phẩm khai thác lòng tham, nỗi sợ hãi và cách con người lợi dụng niềm tin để thao túng người khác.

Với Lý Hiện, đây là dự án cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau những vai diễn từng tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến qua Cá Mực Hầm Mật, sau đó tiếp tục ghi dấu với hình tượng Tạ Chi Dao trong Đi Đến Nơi Có Gió. Những nhân vật mang màu sắc tình cảm, đời thường từng giúp anh xây dựng lượng người hâm mộ ổn định. Trong khi đó, Thượng Quan Thành Minh đưa Lý Hiện đến với một câu chuyện nhiều lớp lang, đòi hỏi khả năng thể hiện sự biến chuyển tâm lý và những màn đấu trí phức tạp.

Lý Hiện tiếp tục thử sức với hình tượng nhân vật mang màu sắc bí ẩn.

Việc Tôi Không Phải Là Đại Sư chuẩn bị phát sóng tại Hàn Quốc là cơ hội để tác phẩm tiếp cận thêm nhóm khán giả yêu thích phim Hoa ngữ. Với đề tài huyền nghi dân quốc, nội dung xoay quanh những âm mưu và màn đấu trí, bộ phim được kỳ vọng tạo thêm sức hút khi ra mắt tại thị trường mới. Sự đón nhận của khán giả Hàn Quốc cũng là điều đáng chờ đợi đối với Lý Hiện trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới.