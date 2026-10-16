Phim mới của Kim Ji Won vướng tranh cãi

Tờ TV Daily đưa tin bộ phim y khoa Doctor X của Kim Ji Won vướng tranh cãi về tính chính xác trong chuyên môn y tế. Một cư dân mạng (tạm gọi là A), tự nhận là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, đã gửi yêu cầu xem xét việc phát sóng bộ phim Doctor X tới Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc. Người này cho rằng tác phẩm có cách khắc họa sai lệch hoạt động khám chữa bệnh và hình ảnh nhân viên y tế.

A viết: “Tôi yêu cầu xem xét lại việc phát sóng Doctor X. Cách dàn dựng phim liên tục miêu tả các buổi thăm khám bệnh nhân là những công việc tầm thường không cần thiết, đơn giản hóa nhân viên y tế thành những kẻ phản diện bất tài”.

Người này thừa nhận phim truyền hình cần những tình tiết tạo kịch tính, nhưng cách thể hiện trong Doctor X có thể khiến khán giả hình thành nhận thức sai lệch về thực tế y khoa.

Hình ảnh của Kim Ji Won trong phim mới. Ảnh: SBS.

A khẳng định với tư cách người làm nghề, người này không thể đứng ngoài và giữ im lặng khi những nhận thức sai lệch về y khoa ngày càng nghiêm trọng.

Trước đó, A cũng liên hệ với đài SBS để bày tỏ lo ngại về cách bộ phim phản ánh hoạt động y tế và khắc họa các chuyên gia. Ngày 13/10, nhà đài phản hồi rằng vấn đề đã được chuyển tới bộ phận liên quan và sẽ được xem xét trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, A cho rằng câu trả lời này còn chung chung.

Doctor X là bộ phim y khoa, xoay quanh Gye Soo Jung, nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài do Kim Ji Won thủ vai. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tỷ suất người xem tập thứ hai đạt 14,9%. Phim vượt mốc hai chữ số chỉ sau hai tập phát sóng.

Dù đạt thành tích khả quan, bộ phim vẫn vấp phải những ý kiến phản đối liên quan đến cách xây dựng các tình huống chuyên môn. Một số khán giả cho rằng quy trình đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, cùng những chi tiết về gây mê và điều trị, chưa phù hợp với thực tế y khoa.

Những tranh luận này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và tính chính xác chuyên môn trong dòng phim lấy bối cảnh bệnh viện. Với những tác phẩm khai thác lĩnh vực đặc thù như y tế, các tình tiết được xây dựng nhằm tăng kịch tính vẫn có thể gây tranh cãi nếu bị cho là làm sai lệch quy trình thực tế hoặc hình ảnh của người hành nghề.

Với Kim Ji Won, Doctor X đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng hai năm kể từ thành công của Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt).

Queen of Tears khởi đầu với tỷ suất người xem 5,9% và đạt 24,9% ở tập cuối. Dự án trở thành tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài tvN, tính tới thời điểm phim lên sóng. Do đó, việc nữ diễn viên tham gia dự án lần này nhận kỳ vọng rất lớn.

Để chuẩn bị cho vai bác sĩ Gye Soo Jung, nữ diễn viên tìm hiểu các kỹ thuật y khoa, học cách sử dụng dụng cụ và thực hiện những thao tác phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của cố vấn chuyên môn. Kim Ji Won từng chia sẻ cô muốn thể hiện sự đối lập trong tính cách của nhân vật: một người có năng lực vượt trội nhưng gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc.

Doctor X được chuyển thể từ loạt phim y khoa nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản, do Ryoko Yonekura đóng chính. Ra mắt năm 2012, phiên bản gốc kéo dài 7 mùa và đạt thành công lớn tại thị trường nội địa.