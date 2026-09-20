Phim mới của Jang Geun Suk bất ngờ tạm dừng quay

Hyeopban bắt đầu quay từ ngày 25/5. Tuy nhiên, khoảng hai tháng sau khi khởi động, quá trình sản xuất được cho là đã tạm dừng.

Theo thông tin được biết, có nhiều yếu tố liên quan đến việc đình trệ sản xuất, nhưng khó khăn trong việc giải ngân kinh phí được cho là nguyên nhân chính.

Hiện tại, ê-kíp vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể để tiếp tục sản xuất.

Các diễn viên được cho là đang chờ lịch quay trở lại, trong khi việc này cũng gây khó khăn cho quá trình sắp xếp lịch trình cá nhân và các dự án tiếp theo của họ.

Diễn viên Jang Geun Suk. Ảnh: VAST Entertainment

Phim Hyeopban dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Nhật Bản Tetsuzo Fukuzawa, là bộ phim truyền hình ngắn gồm 8 tập. Phim kể về một đầu bếp tài năng, đồng thời là thành viên của một tổ chức tội phạm.

Sau khi cứu một sinh viên đại học gặp nạn, anh tìm cách ẩn náu tại nhà của người này. Trong thời gian sống cùng nhau, cả hai dần tìm thấy sự an ủi và động viên thông qua những bữa ăn ấm áp, từ đó hình thành một mối quan hệ đặc biệt.

Jang Geun Suk đảm nhận vai chính, diễn xuất cùng Shin Eun Soo, Choi Bo Min và Lee El. Bộ phim do đạo diễn Lee Min Woo chỉ đạo, người từng tham gia thực hiện các tác phẩm như “Boys Over Flowers”, “Quiz of God mùa 4” và “Not Others”.

Tiểu thuyết gốc trước đó cũng từng được chuyển thể thành phim truyền hình Nhật Bản vào năm 2016 với tựa đề “Otoko no Meshi”, do Katsuhisa Namase đảm nhận vai chính.

Trong phiên bản làm lại của Hàn Quốc, Nexa Dynamics tham gia với vai trò nhà đầu tư sản xuất chính của dự án.

Công ty từng thông báo bộ phim bắt đầu quay vào ngày 25/5, đồng thời tiết lộ kế hoạch mở rộng giá trị bản quyền của tác phẩm sang nhiều lĩnh vực như nội dung ngắn, nội dung mạng xã hội, hợp tác thương hiệu, quảng cáo sản phẩm và thương mại trực tuyến.

Thời điểm đó, CEO Nexa Dynamics Shin Dong Hee cho biết: “Việc bắt đầu quay phim 'Hyeopban' có ý nghĩa quan trọng vì nó đánh dấu thời điểm mà bản quyền phim truyền hình chúng tôi đã mua được bước vào giai đoạn sản xuất thực tế”.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất Hyeopban được cho là đã bị đình trệ khoảng hai tháng. Đến nay, thời điểm cụ thể để đoàn phim tiếp tục quay vẫn chưa được xác định. Vì vậy, sự chú ý hiện tập trung vào khả năng dự án có thể giải quyết vấn đề kinh phí và khi nào quá trình sản xuất bộ phim có thể được nối lại.