Phim mới của Hồng Đào nhận được sự quan tâm lớn

Trước ngày chính thức ra rạp, Ngày Con Còn Mẹ đang nhận được sự quan tâm đáng chú ý từ khán giả. Theo chia sẻ mới đây của ê-kíp, bộ phim hiện đứng đầu danh sách những tác phẩm Việt được mong chờ nhất trong tháng 11. Đây là tín hiệu tích cực dành cho dự án của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đồng thời giúp cái tên Hồng Đào tiếp tục thu hút sự chú ý. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026.

Trong tác phẩm, Hồng Đào đảm nhận vai mẹ Tím, người phụ nữ có câu chuyện cuộc đời gắn liền với những biến cố và mối quan hệ gia đình nhiều cảm xúc. Bộ phim còn có sự tham gia của Phương Anh Đào trong vai Mây. Mối quan hệ mẹ con với những khác biệt trong suy nghĩ, khoảng cách thế hệ và tình yêu thương đôi khi được thể hiện bằng cách không trọn vẹn hứa hẹn mang đến nhiều tình huống gần gũi với đời sống.

Hồng Đào trở lại màn ảnh rộng với vai diễn mới.

Đáng chú ý, Ngày Con Còn Mẹ đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau bộ phim Mai. Tuy nhiên, thay vì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, cả hai lần này hóa thân thành mẹ con ruột với nhiều giằng xé về tình cảm. Sự thay đổi trong tuyến nhân vật hứa hẹn mang đến màu sắc diễn xuất khác biệt cho hai nữ diễn viên. Bên cạnh đó, câu chuyện gia đình gần gũi cũng là yếu tố giúp tác phẩm tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục ghi dấu ấn qua các dự án điện ảnh. Trong Mai (2024) của Trấn Thành, cô tạo thiện cảm với vai bà Đào bằng lối diễn sắc sảo, tự nhiên. Tiếp đó, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Chị Dâu và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, cho thấy khả năng thích nghi với nhiều màu sắc phim ảnh khác nhau. Đến Mang Mẹ Đi Bỏ (2025), vai diễn người mẹ mắc Alzheimer tiếp tục giúp Hồng Đào thể hiện chiều sâu tâm lý, đặc biệt ở những phân đoạn đòi hỏi sự tiết chế cảm xúc.

Trước đó, khán giả cũng từng biết đến Hồng Đào qua Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm và series quốc tế Beef của Netflix. Những lựa chọn vai diễn đa dạng cho thấy nữ nghệ sĩ không giới hạn bản thân trong hình ảnh hài kịch quen thuộc mà ngày càng có nhiều cơ hội thể hiện năng lực ở dòng phim tâm lý, gia đình.

Đằng sau hành trình nghệ thuật ấy là nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Hồng Đào từng có cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm với nghệ sĩ Quang Minh trước khi cả hai xác nhận chia tay vào năm 2019. Sau biến cố tình cảm, cô tiếp tục sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, dành thời gian chăm sóc hai con gái. Năm 2023, nữ nghệ sĩ còn trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, buộc phải tạm gác một số công việc để tập trung hồi phục sức khỏe.

Phương Anh Đào vào vai con gái Hồng Đào trong phim mới.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và liên tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh đáng chú ý. Từ một nghệ sĩ sân khấu được yêu mến bởi nét diễn duyên dáng, cô từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh bằng những vai diễn giàu cảm xúc. Với Ngày Con Còn Mẹ, khán giả sẽ có dịp gặp lại nữ nghệ sĩ trong một câu chuyện gia đình mới, tiếp tục hành trình chinh phục màn ảnh bằng kinh nghiệm và chiều sâu diễn xuất.