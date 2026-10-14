Phim Marvel Avengers: Doomsday dự kiến khởi chiếu vào tháng 12

Sau nhiều năm chờ đợi kể từ Avengers: Endgame (2019), Marvel Studios chuẩn bị đưa biệt đội Avengers trở lại màn ảnh rộng với Avengers: Doomsday (Avengers: Ngày tận thế). Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 18/12/2026, thu hút sự chú ý nhờ quy mô dàn diễn viên và sự xuất hiện của Doctor Doom do Robert Downey Jr. thủ vai.

Avengers: Doomsday là phần phim Avengers thứ năm, đồng thời là một dự án quan trọng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tác phẩm do Anthony và Joe Russo đạo diễn, với phần kịch bản được chấp bút bởi Michael Waldron và Stephen McFeely. Marvel Studios và AGBO tham gia sản xuất, trong khi Walt Disney Studios Motion Pictures đảm nhận phát hành.

Avengers: Doomsday (Avengers: Ngày tận thế) dự kiến ra rạp vào ngày 18/12/2026.

Điểm nhấn lớn nhất của bộ phim nằm ở màn tái xuất của Robert Downey Jr. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hóa thân thành Tony Stark/Iron Man - nhân vật đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả - nam diễn viên sẽ đảm nhận vai phản diện Doctor Doom. Đây là một trong những nhân vật nổi bật của Marvel Comics, sở hữu trí tuệ vượt trội, năng lực công nghệ và khả năng sử dụng phép thuật.

Sự thay đổi này tạo nên sức hút đặc biệt cho dự án, nhất là khi cái chết của Tony Stark trong Avengers: Endgame từng khép lại một chương quan trọng của MCU. Việc Robert Downey Jr. trở lại với một vai diễn hoàn toàn khác cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối liên hệ giữa Doctor Doom và những câu chuyện đa vũ trụ. Dù vậy, các giả thuyết chưa được xác nhận vẫn cần được phân biệt với thông tin chính thức từ hãng phim.

Bên cạnh Robert Downey Jr., Avengers: Doomsday quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston và Pedro Pascal. Đáng chú ý, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden cùng nhiều diễn viên từng tham gia loạt phim X-Men cũng góp mặt, mở ra màn hội tụ đáng mong đợi giữa các thế hệ siêu anh hùng.

Avengers: Doomsday (Avengers: Ngày tận thế) .

Theo nội dung được giới thiệu, câu chuyện diễn ra 14 tháng sau các sự kiện của Thunderbolts (2025). Avengers, Wakanda, Fantastic Four, New Avengers và nhóm X-Men hợp lực trước mối đe dọa mang tên Doctor Doom. Sự kết hợp giữa nhiều đội siêu anh hùng được kỳ vọng mở rộng quy mô câu chuyện, đồng thời tiếp tục khai thác chủ đề đa vũ trụ vốn giữ vai trò quan trọng trong các giai đoạn gần đây của MCU.

Với sự trở lại của bộ đôi đạo diễn Russo, dàn diễn viên đông đảo và màn chuyển đổi hình tượng đáng chú ý của Robert Downey Jr., Avengers: Doomsday được kỳ vọng trở thành một trong những bom tấn nổi bật cuối năm 2026. Bộ phim cũng được định hướng kết nối với Avengers: Secret Wars, dự án tiếp theo trong hành trình phát triển của MCU.

Khán giả hiện chờ đợi thêm những thông tin về trailer, nội dung chi tiết và lịch phát hành tại từng thị trường. Với lịch dự kiến khởi chiếu vào tháng 12/2026, Avengers: Doomsday đang là một trong những cái tên đáng chú ý của mùa phim cuối năm.