Phim ma học đường Thái Lan 'Kijsada Paradise': Sợ hãi thì ít, hài hước thì nhiều

Tóm tắt nhanh: - Chuyện phim Kijsada Paradise (Công Viên Giải Thoát) xoay quanh một công viên nước bỏ hoang, với "lời nguyền" rằng ai bước vào đây sẽ không thể trở ra. Nhưng một nhóm học sinh vẫn rủ nhau vào đây để chơi trốn tìm. - Diễn viên: Nattawat Jirochtikul/Fourth, Yongsin Wongpanitnont/Yorch, Jaturawit Cheawprasit/Zen… - Độ “sợ ma”: 1/5👻 - Chấm điểm: 2,5/5⭐️

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Chuyện phim Kijsada Paradise (Công Viên Giải Thoát) xoay quanh một công viên nước xuống cấp trầm trọng, đã bỏ hoang từ lâu. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây đã toát lên vẻ vắng lặng đáng sợ; khi vào bên trong, mọi thứ càng có vẻ rùng rợn hơn. Từ những đường trượt phủ đầy gỉ sét, đến các hồ bơi cạn nước và xanh rì rêu mốc, tất cả đều toát lên cảm giác ớn lạnh, như thể sẽ có bất kỳ thứ gì đó đột ngột xuất hiện từ các góc khuất.

Mở đầu phim, Kijsada Paradise đã cho khán giả biết ở công viên nước bỏ hoang này từng xảy ra một thảm kịch. Có ba đứa trẻ đến đây vào một ngày mưa tầm tã, giằng co trước ống trượt nước, rồi đứa trẻ mặc áo mưa đỏ trượt chân xuống và không thể trở về nữa. Từ đó về sau, công viên nước này được cảnh báo cho lũ trẻ con rằng không nên lại gần.

Lấy mốc thời gian ở hiện tại, Kijsada Paradise kể về một nhóm bạn bốn người với Tack (Fourth) là “thủ lĩnh”. Cậu là một nam sinh khá nóng nảy, cũng có phần kiêu ngạo. Một hôm, nhóm bạn của cậu bị thầy phạt do vi phạm nội quy. Tack nghĩ là do Jod (Zen) mách lẻo nên hôm sau chặn đường cậu “hỏi tội”, và bị Ohm (Yorch) can ngăn.

Nói về Jod, cậu là một học sinh có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, do đó thường xuyên trở thành mục tiêu trêu chọc của các bạn cùng lớp. Trong cả trường, người duy nhất mà Jod tin tưởng là Ohm - một cậu bạn tỏ ra chững chạc và thấu đáo hơn hẳn những người khác.

Để trả đũa Jod và Ohm, Tack ép buộc cả hai đến công viên nước bỏ hoang để quay phim rồi chơi trốn tìm. Khi Jod đi tìm nơi trốn và Ohm vừa nhắm mắt đếm xong thì nhóm của Tack đã lén bỏ ra ngoài. Tack chỉ muốn nhốt cả hai một lát để hù dọa, nhưng một ông bảo vệ xuất hiện khiến cả nhóm hoảng sợ bỏ về trước. Hôm sau, chỉ một mình Ohm xuất hiện ở trường, Jod đã mất tích. Ohm nói rằng mình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Jod ở đâu cả.

Cả nhóm buộc phải quay lại công viên nước bỏ hoang đó để tìm Jod. Khi Jod trong hình dáng đã biến dạng xuất hiện, chơi trò trốn tìm với cả nhóm, đó cũng là lúc Tack cùng Ohm và nhóm bạn nhận ra rằng “lời nguyền” của công viên này là có thật, rằng nơi đây nguy hiểm đến nhường nào.

Cả nhóm thấy mình bị tan đàn xẻ nghé, hoảng hốt chạy trốn bóng ma trùm áo mưa đỏ giữa một công viên hoang tàn. Không ai biết mình liệu có còn sống để trở về nữa hay không chứ đừng nói là tìm thấy bạn.

Đạo diễn của Kijsada Paradise là Phontharis - người từng tạo dựng tên tuổi qua loạt phim kinh dị hài có tiếng Pee Nak (Ngôi Đền Kỳ Quái). Ông vẫn tiếp tục áp dụng phong cách đó - xen kẽ nỗi sợ hãi và sự hài hước - trong Kijsada Paradise. Với một số khán giả, điều này có hiệu quả, những phân cảnh hài hước giúp làm giảm căng thẳng. Tuy nhiên, với một số khán giả khác, sự hài hước lại chỉ làm loãng đi cảm giác sợ hãi đang dần được hình thành.

Phải nói rằng với những khán giả mê phim kinh dị “dày dạn” kinh nghiệm, Kijsada Paradise vẫn chưa đủ “đô”. Kỹ xảo của phim khá giả, điều đó làm giảm đi sự sợ hãi của người xem ở những cảnh cần phải sợ. Các màn hù dọa bất ngờ (jump scare) của phim chỉ dừng ở mức tiêu chuẩn.

Nhịp phim không được phân bổ hợp lý, có những lúc bị lê thê, có những lúc lại được xử lý quá nhanh. Kijsada Paradise có nhiều tuyến truyện phụ như ba đứa trẻ ở đầu phim, hay một người bạn mất tích của Waen - một học sinh khác xuất hiện ở giữa phim… Những tuyến truyện này chưa bao giờ thực sự được đào sâu, chúng được kể khá giản lược, có phần hời hợt, khiến mạch cảm xúc chưa được trọn vẹn.

Ưu điểm lớn nhất của Kijsada Paradise có thể nói là nằm ở thông điệp cuối về sự chuộc lỗi và về tình bạn. Rằng bạn bè, không ai là hoàn hảo, cũng không ai là hoàn toàn tồi tệ; chỉ cần mở lòng với nhau, đổi góc nhìn, mỗi người có thể sẽ có thêm một người bạn thay vì một kẻ thù.

Khi quay trở lại công viên nước để tìm Jod, phải nói rằng cả Tack và Ohm đều có mục đích riêng chứ không phải vì chính Jod. Mọi chuyện đã có thể trở nên tồi tệ bởi những ý nghĩ ích kỷ đó. Thế nhưng, khi Tack và Ohm dũng cảm đối diện với những sai lầm, với “bóng tối” bên trong mỗi người, họ đã có cho mình những bài học quý giá. Nhờ đó, cái kết có hậu mới có khả năng xảy ra.

Tuy vẫn có những điểm trừ, và độ “sợ ma” không cao lắm với những khán giả thích được hù dọa, nhưng Kijsada Paradise vẫn là một phim ma thú vị, đặc biệt với những ai yêu thích dòng phim kinh dị Thái Lan.

Kijsada Paradise được công chiếu ở Thái vào mùa Hè vừa qua, và mới đây đã chính thức có mặt trên Netflix. Phim hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 trong Top 10 phim Netflix Việt Nam.