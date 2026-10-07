Phim Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước

Mới đây, đoàn phim Hà Bất Đồng Chu Độ tiếp tục đón tin vui khi số lượt đặt xem trước của tác phẩm đã vượt mốc 2 triệu. Thành tích này phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho dự án cổ trang do Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ đóng chính.

Theo thông tin được công bố, Hà Bất Đồng Chu Độ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiện Ngư Kha, thuộc thể loại cổ trang, quyền mưu. Phim do Dương Văn Quân giữ vai trò tổng đạo diễn, Lâm Kế Đông là đồng đạo diễn, Hoàng Phân đảm nhận vị trí tổng biên kịch.

Hà Bất Đồng Chu Độ vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước.

Trong phim, Lư Dục Hiểu vào vai Nam Y, còn Đàn Kiện Thứ đảm nhận nhân vật Tạ Khước Sơn. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dự án nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ.

Hà Bất Đồng Chu Độ lấy bối cảnh thời loạn lạc, khi chiến tranh khiến giang sơn đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tạ Khước Sơn là một đại tướng quân mang trên vai trọng trách với thiên hạ. Trong một lần giữa thời cuộc hỗn loạn, anh cứu một tiểu ăn mày đang phải vật lộn để sinh tồn.

Từ một cô gái yếu thế giữa thời loạn, Nam Y dần được Tạ Khước Sơn rèn giũa và trở thành một gián điệp hai mặt. Quá trình này không chỉ thay đổi cuộc đời của Nam Y mà còn tạo nên mối quan hệ phức tạp giữa cô và vị tướng quân.

Ban đầu, cả hai đứng ở hai phía, luôn giữ sự đề phòng và đối đầu. Tuy nhiên, khi cùng bị cuốn vào những âm mưu quyền lực và biến động của thời cuộc, khoảng cách giữa họ dần thay đổi. Thù hận chuyển thành rung động, đối địch trở thành nương tựa, còn những lựa chọn giữa tình cảm và đại nghĩa liên tục đặt cả hai vào thử thách.

Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ trong phim Hà Bất Đồng Chu Độ.

Bên cạnh tuyến tình cảm, yếu tố quyền mưu cũng được xem là một phần quan trọng của câu chuyện. Nam Y và Tạ Khước Sơn cùng những nghĩa sĩ có chung chí hướng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ cứu nước.

Với cốt truyện kết hợp giữa tình cảm, đấu trí và những cuộc tranh đấu giữa thời loạn, Hà Bất Đồng Chu Độ được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lư Dục Hiểu và Đàn Kiện Thứ đang là điểm được khán giả quan tâm.

Theo thông tin hiện tại, Hà Bất Đồng Chu Độ dự kiến lên sóng vào quý IV năm nay. Việc vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trước ngày phát sóng giúp bộ phim tiếp tục duy trì độ chú ý và trở thành một trong những dự án cổ trang được khán giả chờ đợi.