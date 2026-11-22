Được xây dựng từ kịch bản của nhà văn Văn Lê, từng đoạt giải Nhất cuộc thi viết về 1000 năm Thăng Long, bộ phim “Long thành cầm giả ca” lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du, sáng tác khoảng năm 1813-1814, trong chuyến đi sứ Trung Quốc.

Phim khắc họa cuộc đời bể dâu của kỹ nữ tên Cầm. Ảnh: Chụp từ phim

Tác phẩm thơ kể về một ca kỹ có tiếng đàn tuyệt diệu, từng khiến người nghe say đắm, nhưng phải trải qua bao biến thiên, thăng trầm của số phận. Qua cuộc gặp gỡ và tái ngộ với ca nương, Nguyễn Du gửi gắm nỗi niềm xót xa trước sự đổi thay của con người và thời cuộc.

Trên nền cảm hứng ấy, đạo diễn Đào Bá Sơn cùng nhà biên kịch Văn Lê xây dựng câu chuyện xoay quanh mối duyên giữa Tố Như (Quách Ngọc Ngoan đóng) và ca nữ Cầm (Nhật Kim Anh thủ vai). Cầm sinh ra trong gia đình có mẹ và dì đều là ca kỹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong không gian âm nhạc.

Cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn đồng điệu. Ảnh: Chụp từ phim

Khi được gửi lên Long thành học đàn, trên đường đi, cô tình cờ gặp Tố Như – chàng thư sinh vừa thi đỗ khoa bảng, đang trên đường trở về quê. Cuộc gặp gỡ với nàng Cầm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn chàng trai tài hoa.

Mối lương duyên ấy kéo dài qua nhiều năm tháng, từ thuở mới lớn đến khi cả hai bước vào tuổi trung niên. Trong biến động của thời cuộc, họ phải chia lìa, mỗi người một phương. Nhiều năm sau gặp lại, Tố Như đau lòng chứng kiến nhan sắc tàn phai và cuộc đời bị vùi dập của cố nhân. Tiếng đàn từng làm say đắm lòng người giờ ẩn chứa nỗi buồn về một kiếp người bể dâu…

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan trong vai Tố Như. Ảnh: Chụp từ phim

Bộ phim gây ấn tượng bởi sự chăm chút về bối cảnh, phục trang, góp phần tái hiện không gian Thăng Long xưa và khơi gợi cảm thức cổ kính. Những cảnh quay được lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều khuôn hình giàu chất thơ, tạo nên vẻ đẹp duy mỹ cho tác phẩm. Diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan và Nhật Kim Anh góp phần thể hiện thuyết phục tâm trạng, tình cảm của hai nhân vật qua những chặng đời khác nhau.

“Long thành cầm giả ca” từng giành giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2010 ở hạng mục Phim truyện nhựa xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Diễn viên Nhật Kim Anh được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ nhất. Quách Ngọc Ngoan nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII.

Phim được chiếu rộng rãi trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là dịp để khán giả thưởng thức lại một tác phẩm giàu chất liệu lịch sử, thấm đẫm chiều sâu văn hóa Thăng Long – Hà Nội.