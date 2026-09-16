Phim kinh dị 'Vùng đất quỷ dữ' lọt cửa kiểm duyệt nguyên vẹn tại Việt Nam

Vùng đất quỷ dữ (Resident Evil) - bộ phim kinh dị nặng đô của điện ảnh Mỹ có các suất chiếu sớm từ tối 16/9 trước khi chính thức ra rạp từ 18/9. Tác phẩm này lọt cửa kiểm duyệt trót lọt mà không bị cắt 1 giây trước khi đến với khán giả Việt Nam dù có nhiều cảnh bạo lực nặng đô.

Một cảnh trong "Vùng đất quỷ dữ".

Việc này lập tức thổi bùng cơn sốt và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả yêu phim kinh dị Việt, tạo nên tâm lý háo hức mong chờ ngày ra rạp vì đây là cơ hội hiếm hoi để người hâm mộ trực tiếp trải nghiệm nỗi sợ nguyên bản từ nhà làm phim kinh dị đẳng cấp trên thế giới.

Tại Việt Nam, bộ phim đánh dấu lần đầu “chạm tay” vào thị trường Việt của Zach Cregger khi vượt qua khâu kiểm duyệt để được phát hành rộng rãi tại rạp. Những dự án nặng đô của đạo diễn này như Barbarian và Weapons đều không có cơ hội đến với khán giả Việt Nam do quá kinh dị dẫn đến không được cấp phép phát hành.

Nổi lên nhờ hướng đi đột phá trong dòng phim kinh dị, đạo diễn Zach Cregger sẽ tiếp tục cho thấy dấu ấn riêng khi bước vào thế giới của Vùng đất quỷ dữ. Với cốt truyện hoàn toàn mới, phim xoay quanh Bryan (Austin Abrams), một nhân viên vận chuyển vật tư y tế vô tình bị cuốn vào cuộc chạy đua sinh tồn nghẹt thở và dồn dập trong một đêm định mệnh. Liên tiếp chuyện kinh hoàng bất ngờ đẩy anh vào giữa vòng xoáy hỗn loạn.

Máy quay thường đặt phía sau vai nhân vật Bryan, tương tự góc nhìn quen thuộc của người chơi trong game.

Từ không gian tĩnh lặng đến gai người đó, nhân vật chính Brian bắt đầu dấn thân vào một hành trình giao hàng nghẹt thở. Anh đi qua những con phố đổ nát, hệ thống cống ngầm ẩm thấp trước khi chạm đến trung tâm thành phố. Cách tiếp cận này cho phép bộ phim xây dựng cảm giác nguy hiểm theo từng lớp thay vì đưa khán giả trực tiếp vào tâm điểm của thảm họa, làm mất đi sự khám phá tự thân của người xem.

Máy quay thường đặt phía sau vai Bryan, tương tự góc nhìn quen thuộc của người chơi trong game. Khi Bryan nhìn sang trái hoặc phải, máy quay chuyển động theo ánh nhìn của anh. Nhờ đó, khán giả không chỉ quan sát nhân vật mà có cảm giác đang cùng anh khám phá từng không gian.

Zach Cregger đòi hỏi mọi thứ phải thật nhất có thể. Ê-kíp hạn chế phụ thuộc vào kỹ xảo phông xanh và xây dựng nhiều bối cảnh vật lý tại phim trường ở Prague. Từ những không gian bê tông cao vài chục tầng cho đến khu bệnh viện ma quái đều buộc phải nhuốm một màu đỏ chân thật và đáng sợ.