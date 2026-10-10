Phim kinh dị Việt Nam dẫn đầu danh sách dự án tại LHP Busan

Phim kinh dị tâm lý Cộng Trừ Nhân Chia với bối cảnh trường quốc tế danh tiếng trở thành dự án nổi bật trong danh sách phim Việt Nam được giới thiệu tại Chợ Nội dung và Điện ảnh châu Á (ACFM), thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 1/2027, quy tụ siêu mẫu Anh Thư, diễn viên Lâm Thanh Mỹ cùng dàn diễn viên Việt Nam.

Cộng Trừ Nhân Chia là dự án điện ảnh thuộc thể loại kinh dị tâm lý, mang màu sắc kỳ bí và lấy bối cảnh tại một trường quốc tế dành cho giới thượng lưu. Câu chuyện xoay quanh một nữ sinh mới chuyển đến ngôi trường danh tiếng, nơi cô liên tiếp vướng vào những vụ việc đau lòng và chứng kiến hàng loạt hiện tượng siêu nhiên khó lý giải.

Phim kinh dị Việt Nam Cộng Trừ Nhân Chia gây chú ý tại LHP Busan. Ảnh: NSX

Mối liên kết bí ẩn giữa nữ sinh và một giáo viên dần mở ra những nghi vấn về thế giới phía sau vẻ ngoài hoàn hảo của ngôi trường. Khi các sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, những bí mật đen tối cũng từng bước được hé lộ, đẩy nhân vật vào những tình huống khó lường.

Phim lựa chọn phong cách hình ảnh mang hơi hướng Dark Academia, gắn với không gian học thuật cổ điển, gam màu trầm và bầu không khí bí ẩn. Cách xây dựng bối cảnh tạo điều kiện để tác phẩm kết hợp yếu tố kinh dị với tâm lý nhân vật, đồng thời khai thác sự tương phản giữa môi trường giáo dục sang trọng và những góc khuất bên trong.

Tác phẩm do Irving Ly đạo diễn, dự kiến khởi chiếu vào tháng 1/2027. Những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu qua trailer First Look, bước đầu hé lộ không khí u ám và thế giới nhân vật của bộ phim.

Cộng Trừ Nhân Chia quy tụ siêu mẫu, diễn viên Anh Thư và diễn viên trẻ Lâm Thanh Mỹ. Anh Thư từng góp mặt trong phim kinh dị hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc Mười: Truyền thuyết về bức chân dung ra mắt năm 2007. Trong khi đó, Lâm Thanh Mỹ được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó có Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Dàn diễn viên còn có Phương Trà My, người đảm nhận vai chính trong phim Vợ ba. Tác phẩm từng được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto và giành giải NETPAC. Bên cạnh đó là sự góp mặt của Chu Anh Tuấn, Công Ninh, Hoàng Minh Hùng và Đắc Thắng.

Phim kinh dị Việt Nam dẫn đầu danh sách dự án tại chợ phim Busan. Ảnh: NS

Sự kết hợp giữa những gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau là một trong những điểm đáng chú ý của dự án. Với câu chuyện xoay quanh môi trường học đường, các hiện tượng siêu nhiên và những bí mật bị che giấu, bộ phim hướng đến nhóm khán giả yêu thích dòng kinh dị tâm lý, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận người xem tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Cộng Trừ Nhân Chia là một trong những dự án điện ảnh nổi bật được giới thiệu tại Chợ Nội dung và Điện ảnh châu Á (ACFM), sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan. Bên cạnh phim kinh dị này, danh sách dự án Việt Nam được mang đến sự kiện còn có các tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình thuộc nhiều thể loại như hài, tâm lý gia đình và tình cảm.

Các dự án được giới thiệu gồm 4 phim điện ảnh dự kiến ra mắt trong năm 2027 cùng 3 phim truyền hình dài tập đang ở những giai đoạn sản xuất khác nhau. Việc góp mặt tại ACFM tạo cơ hội để các đơn vị sản xuất tìm kiếm đối tác đầu tư, đồng phát triển dự án, phát hành và cấp phép bản quyền, qua đó mở rộng khả năng đưa tác phẩm Việt đến với khán giả quốc tế.

Bối cảnh thị trường trong nước cũng tạo thêm động lực cho quá trình này. Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé của phim Việt vượt 3.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 114 triệu USD. Đây là lần đầu tiên phim nội địa vượt các tác phẩm quốc tế về tổng doanh thu tại thị trường Việt Nam, cho thấy sức hút ngày càng tăng của điện ảnh trong nước.

Trong bối cảnh đó, việc giới thiệu phim tại các sự kiện công nghiệp điện ảnh quốc tế không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mà còn giúp các dự án tìm kiếm hướng phát hành phù hợp. Với màu sắc kinh dị tâm lý, bối cảnh trường học quốc tế và dàn diễn viên quen thuộc, Cộng Trừ Nhân Chia được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của các đối tác trước thời điểm ra rạp vào tháng 1/2027.