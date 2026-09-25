Phim kinh dị hiếm hoi có trailer được chiếu độc quyền trước The Odyssey

Nhiều khán giả đi xem The Odyssey đã thực sự giật mình với trailer Người Mẹ Khác, đặc biệt trước hình ảnh thực thể mang hình dáng người mẹ co quắp dưới gầm bàn, với tay chân gập lại ở những góc độ đầy ám ảnh. Phim xoay quanh một gia đình nháo nhào khi một thực thể bí ẩn mang hình hài người mẹ xuất hiện, khiến cả nhà không phân biệt nổi đâu là mẹ thật và đâu là “mẹ khác”. Cô bé Bela từ đó luôn hoảng loạn khi bị “mẹ khác” tiếp cận rồi săn đuổi.

Thực thể "Mẹ Khác" là một hình dạng vô định, có thể biến hình liên tục xuyên suốt phim, và chính sự mơ hồ đó cho ê-kíp gần như toàn quyền sáng tạo về hình dáng của nó. Câu chuyện được kể qua góc nhìn của cô bé Bela, khiến nỗi sợ không chỉ đến từ con quái vật mà còn từ sang chấn tâm lý của việc không biết người phụ nữ đang yêu thương mình có thực sự là mẹ mình hay không. Chi tiết này gợi nhớ hoạt hình kinh điển Coraline, khi cả hai câu chuyện đều xoay quanh thực thể ác tâm mạo danh người mẹ và khiến khán giả không ngừng lo lắng cho cô con gái.

Cả hai phim đều có người mẹ đầy đáng sợ.

Trong năm 2026, dòng phim kinh dị có hai đại diện Obsession và Backrooms không chỉ có doanh thu cao mà còn được khen về chất lượng. Phim kinh dị đang từng bước chinh phục các giải thưởng danh giá, xóa đi định kiến đây là một thể loại “bình dân” so với phim chính kịch, tiểu sử, lịch sử. Và Người Mẹ Khác được xem là át chủ bài của thể loại kinh dị trong mùa phim cuối năm.

Đây được xem là cái tên đáng chú ý của phim kinh dị dịp cuối năm.

“Ông hoàng phim kinh dị” James Wan thừa nhận đây là thời điểm của những tác phẩm và câu chuyện kết nối được với một thế hệ khán giả hoàn toàn mới. Người Mẹ Khác có ý tưởng thú vị về một thực thể biết bắt chước người khác và dùng khả năng đó để len lỏi vào trái tim cũng như tâm trí đứa trẻ, hòng chiếm quyền kiểm soát. Chúng đánh vào tình yêu thương, sự ngây thơ và những cảm xúc sâu kín nhất của trẻ nhỏ nên càng thêm phần đáng sợ.