Ra đời năm 1987, “Huyền thoại về người mẹ” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, tái hiện cuộc đời nhiều mất mát nhưng giàu tình yêu thương của Hương, một nữ hộ sinh tại bệnh viện phụ sản, có chồng đi tập kết.

Cảnh trong phim "Huyền thoại về người mẹ". Ảnh: Chụp từ phim

Giữa hoàn cảnh chiến tranh đầy hiểm nguy, Hương đã nhận nuôi ba đứa trẻ sơ sinh là con của những cán bộ kháng chiến, chiến sĩ cách mạng hoạt động trong lòng địch. Quyết định ấy đòi hỏi ở người phụ nữ lòng dũng cảm, sự tận tụy và đức hy sinh, bởi mỗi đứa trẻ được chị cưu mang đều gắn với những bí mật và hiểm nguy của cuộc đấu tranh cách mạng.

Câu chuyện của Hương cũng mở ra những lát cắt xúc động về cuộc sống của những chiến sĩ hoạt động bí mật, những hy sinh âm thầm trong thời chiến. Họ phải chấp nhận xa gia đình, gửi gắm con thơ cho người khác để thực hiện nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh ấy, tình thương của Hương trở thành điểm tựa để những đứa trẻ được chở che, lớn lên giữa những biến động khắc nghiệt của thời cuộc.

Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật. Ảnh: Chụp từ phim

Khi hòa bình lập lại, những mất mát dồn đến với Hương. Người chồng mà chị mong ngóng mãi mãi không trở về bởi đã hy sinh ngoài chiến trường. Mẹ già cũng qua đời. Đúng lúc những đứa trẻ được chị chăm sóc trở thành niềm vui và lẽ sống, các con lần lượt trở về với gia đình ruột thịt.

Sau những năm tháng dành trọn tình yêu thương cho mọi người, Hương lại đối diện với khoảng trống và nỗi cô đơn của riêng mình…

NSND Trà Giang trong vai Hương - "mẹ" của những đứa trẻ đặc biệt trong thời chiến. Ảnh: Chụp từ phim

Đảm nhận vai Hương, NSND Trà Giang đã để lại dấu ấn sâu sắc với hình ảnh người phụ nữ giàu đức hy sinh, có đời sống nội tâm sâu sắc. Nhân vật được xây dựng từ nguyên mẫu một nữ du kích miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, người chưa một lần sinh nở nhưng đã cưu mang, nuôi dưỡng hàng chục trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Cùng NSND Trà Giang, phim có sự tham gia của các diễn viên Trọng Khôi, Ngọc Bích, Ngọc Hiền, Bích Vân, Minh Nguyệt...

Bộ phim từng giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam năm 1988, để lại một câu chuyện giàu sức lay động về những người mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chở che cho những đứa trẻ giữa những năm tháng đất nước còn chia cắt.