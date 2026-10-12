Phim hoạt hình Wildwood trở thành ứng viên sáng giá cho Oscar

Wildwood, bộ phim hoạt hình stop-motion mới của hãng Laika, nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi công chiếu thế giới tại Liên hoan phim London. Tác phẩm do Travis Knight đạo diễn được dự đoán có cơ hội cạnh tranh giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar, nhờ phần hình ảnh công phu, câu chuyện giàu cảm xúc và quy mô sản xuất đáng chú ý.

Sau 7 năm kể từ Missing Link, Laika trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Wildwood. Đây là hãng phim từng tạo dấu ấn với các tác phẩm như Coraline, ParaNorman, The Boxtrolls, Kubo and the Two Strings và Missing Link. Cả 5 phim điện ảnh trước đây của hãng đều nhận được đề cử Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc, dù chưa tác phẩm nào giành chiến thắng. Lần gần nhất Laika góp mặt tại Oscar là năm 2020, khi Missing Link để thua Toy Story 4.

Wildwood gây chú ý khi ra mắt tại Liên hoan phim London, nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Ảnh: NSX

Với Wildwood, hãng phim tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục giải thưởng danh giá này. Trên bảng dự đoán của Gold Derby, tác phẩm hiện dẫn đầu cuộc đua Phim hoạt hình xuất sắc, nhỉnh hơn Toy Story 5 và các đối thủ khác. Dù đây mới là dự đoán ở giai đoạn đầu, kết quả cho thấy bộ phim đã thu hút sự chú ý đáng kể trước khi phát hành rộng rãi.

Do Travis Knight, Giám đốc điều hành của Laika, đạo diễn, Wildwood được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colin Meloy và Carson Ellis. Phim xoay quanh Prue McKeel, cô gái tuổi teen sống tại Portland, do Peyton Elizabeth Lee lồng tiếng. Cuộc sống của Prue đảo lộn khi em trai còn nhỏ bị một đàn quạ bắt đi. Để tìm em, cô buộc phải bước vào khu rừng bị cấm, nơi ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ và nguy hiểm.

Jacob Tremblay lồng tiếng cho Curtis, bạn học đồng hành cùng Prue trong hành trình này. Trong khi đó, Carey Mulligan đảm nhận vai Alexandra, nữ quản gia góa bụa mang nỗi đau mất mát và đang đối đầu với khu rừng. Dàn diễn viên lồng tiếng còn có Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Tom Waits, Charlie Day, Richard E. Grant, Maya Erskine và Jake Johnson.

Câu chuyện kết hợp yếu tố phiêu lưu kỳ ảo với những chủ đề như mất mát, trưởng thành và tình cảm gia đình. Đây cũng là những chất liệu phù hợp với phong cách của Laika, hãng phim thường xây dựng thế giới giàu trí tưởng tượng nhưng vẫn đặt nhân vật trước những lựa chọn và thử thách mang tính cảm xúc.

Sau buổi công chiếu thế giới tại Liên hoan phim London, Wildwood nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất là kỹ thuật hoạt hình stop-motion, vốn đòi hỏi ê-kíp phải tạo hình nhân vật, điều chỉnh từng chuyển động và ghi lại từng khung hình riêng biệt để tạo nên hình ảnh chuyển động trên màn ảnh.

William Bibbiani của TheWrap cho rằng bộ phim gây ấn tượng mạnh ngay cả với những khán giả chưa hiểu rõ quy trình sản xuất. Theo ông, khi biết thêm về mức độ công phu phía sau từng cảnh quay, người xem càng có lý do để kinh ngạc trước thành quả mà ê-kíp tạo ra.

Matt Neglia của Next Best Picture đánh giá Wildwood là một kiệt tác và là phim hoạt hình nổi bật nhất năm 2026. Trong khi đó, Gavin Spoors của Filmhounds gọi đây là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Laika, đồng thời đánh giá cao sự đầu tư trong kịch bản, đạo diễn, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc và kỹ thuật.

Spoors cũng dành lời khen cho Carey Mulligan. Theo nhà phê bình này, nữ diễn viên truyền tải được sự giận dữ và nỗi đau của một nhân vật đang tuyệt vọng chỉ bằng giọng nói. Nhận xét này cho thấy phần diễn xuất lồng tiếng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức nặng cảm xúc cho bộ phim.

Liz Declan của ScreenRant chấm tác phẩm điểm tuyệt đối 10/10, nhấn mạnh sự kết hợp giữa những sắc thái đối lập: đẹp đẽ và đáng sợ, ấm áp và đau lòng, tràn đầy hy vọng nhưng cũng có lúc khiến người xem suy sụp.

Pete Hammond của Deadline đánh giá cao cả kỹ thuật lẫn nội dung. Ông cho rằng quy trình hoạt hình stop-motion công phu được áp dụng vào một câu chuyện có quy mô lớn tạo nên hiệu quả thị giác nổi bật, đồng thời nhận xét cốt truyện đủ sức cuốn hút người xem. Hammond cũng đề cập đến Caleb Deschanel, nhà quay phim từng 6 lần được đề cử Oscar, người lần đầu tham gia quay một bộ phim hoạt hình. Theo ông, phần hình ảnh khiến kỹ thuật stop-motion có cảm giác gần với phim người đóng.

Tom Jorgensen của IGN cũng ghi nhận sự kết hợp giữa quy mô hình ảnh, trí tưởng tượng và chiều sâu cảm xúc. Ông cho rằng cách Laika và Travis Knight kể câu chuyện về nỗi đau mất mát và quá trình trưởng thành là điểm đáng chú ý của tác phẩm.

Trên bảng dự đoán của Gold Derby, Wildwood hiện đứng đầu hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc với tỷ lệ 89,8%, sát phía sau là Toy Story 5 với 89,2%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Hoppers, Iron Boy và Tangles. Những con số này phản ánh mức độ kỳ vọng của giới dự đoán ở thời điểm hiện tại, không phải kết quả chính thức hay xác nhận về danh sách đề cử Oscar.

Bên cạnh phản hồi tích cực, bộ phim cũng được lưu ý không hoàn toàn hướng đến khán giả nhỏ tuổi. Một số nhà phê bình cảnh báo tác phẩm có nhiều chi tiết u tối, cảnh bạo lực, nhân vật thiệt mạng và nội dung liên quan đến chiến tranh. IGN, Next Best Picture và ScreenRant đều cho rằng mức phân loại PG-13 là phù hợp với nội dung phim.

Sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim London, Wildwood dự kiến xuất hiện tại AFI Fest trong tháng 10 trước khi ra rạp Mỹ ngày 23/10 thông qua Fathom Entertainment. Tại thời điểm bài viết gốc được đăng, phim đạt 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và 85 điểm trên Metacritic.

Với thành tích đề cử Oscar của các phim trước đó cùng phản hồi ban đầu khả quan, Wildwood đang mở ra cơ hội để Laika tiếp tục cạnh tranh tại mùa giải thưởng năm nay. Tuy nhiên, khả năng tiến xa của tác phẩm vẫn cần được đánh giá qua quá trình phát hành, phản ứng của khán giả và diễn biến cuộc đua khi mùa Oscar đến gần.