Phim hoạt hình về kỳ án Trường An

“Yêu nhân thần thám: Kỳ án Trường An” đưa khán giả trở về Trường An thời Đại Đường, nhưng không phải một kinh thành cổ quen thuộc. Đây là thế giới giả tưởng nơi con người và yêu quái cùng chung sống. Một vụ án bí ẩn xảy ra, kéo theo hàng loạt sự việc bất thường và trở thành khởi đầu cho hành trình truy tìm chân tướng.

Trung tâm câu chuyện là Địch Thiếu - thần thám loài người sở hữu khả năng suy luận sắc bén và A Tát - yêu sói có sức mạnh vượt trội. Hai nhân vật khác biệt về thân phận, tính cách lẫn cách giải quyết vấn đề buộc phải trở thành cộng sự để điều tra vụ án. Sự đối lập giữa một bên thiên về suy luận, một bên thích dùng sức mạnh tạo nên những màn va chạm hài hước.

“Yêu nhân thần thám: Kỳ án Trường An” rất được người hâm mộ kỳ vọng bởi trước đó, phim “Khương Tử Nha” do Trình Đằng đồng đạo diễn được đánh giá là một trong những tác phẩm hoạt hình thần thoại nổi bật của điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim đạt doanh thu 243,8 triệu USD (hơn 6.300 tỷ đồng), đồng thời giành các giải Phim hoạt hình dài xuất sắc, Âm nhạc hoạt hình xuất sắc nhất và Đạo diễn hoạt hình xuất sắc tại Giải Kim Long. Tác phẩm cũng được lựa chọn tranh giải chính thức tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy.

Phim hoạt hình “Yêu nhân thần thám: Kỳ án Trường An” khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18-9.