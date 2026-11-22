Tóm tắt nhanh: - Phim hoạt hình Steps (Chị Em Kế) khai thác truyện cổ tích kinh điển Cinderella (Nàng Lọ Lem) dưới một góc nhìn mới từ “người chị kế độc ác”. Theo đó, họ không phải là nhân vật phản diện mà đơn giản chỉ là bị hiểu lầm. - Diễn viên lồng tiếng: Ali Wong, Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe, Peter Dinklage… - Chấm điểm: 3/5⭐️

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Thành thật mà nói, Steps (Chị Em Kế) không phải là bộ phim đầu tiên “viết lại” truyện cổ tích kinh điển nói chung và truyện Cinderella (Nàng Lọ Lem) nói riêng. Thực tế, câu chuyện của Lọ Lem đã được viết lại, làm mới, lật ngược, lật xuôi đủ kiểu; đến mức gần như khó tìm ra một ý tưởng nào hoàn toàn mới mẻ hay đột phá, chưa từng có ai thực hiện. Nhưng may mắn, Steps nỗ lực đủ để khiến mình không trở nên quá dễ đoán và sớm bị nhàm chán.

Chuyện phim Chị Em Kế kể rằng Lilith (Ali Wong) và Margot là hai chị em kế của Cinderella (Amanda Seyfried) khi mẹ của họ cưới cha của Lọ Lem. Ban đầu, cả ba xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết. Nhưng mâu thuẫn đã nảy sinh và mối quan hệ giữa họ rạn nứt khi cả ba đến tham dự một bữa tiệc do Priscilla - một tiểu thư hợm hĩnh và độc địa - tổ chức. Lọ Lem vì không muốn bị các tiểu thư giới thượng lưu tẩy chay nên đã chọn cách lờ đi khi Priscilla bắt nạt Lilith và Margot.

Nhiều năm trôi qua, các cô gái dần trưởng thành, càng ngày càng khác biệt và xa cách nhau. Cinderella trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tử tế, có thể nói chuyện với các loài vật. Còn Lilith, dưới định kiến của những người xung quanh, trở nên gai góc và u tối hơn, hay mỉa mai và thậm chí có những ý tưởng độc địa, trở thành “kẻ phản diện”.

Trong câu chuyện của Lọ Lem, dù là nguyên bản hay “viết lại”, chắc chắn không thể thiếu vũ hội hoàng gia và chiếc giày thủy tinh, hoàng tử và bà tiên đỡ đầu. Steps dĩ nhiên cũng có đầy đủ. Nhưng buổi vũ hội nhanh chóng trở thành một thảm họa khi chiếc đũa phép của bà tiên đỡ đầu rơi vào tay Priscilla. Kết quả là Cinderella và Lilith bị trục xuất khỏi vương quốc, Margot bị biến thành ếch, hoàng tử (Daniel Radcliffe) bị biến thành búp bê sứ và tin rằng Priscilla mới chính là tình yêu đích thực của đời mình.

Sau đó, Chị Em Kế kể lại một hành trình phiêu lưu để ba chị em không cùng dòng máu tìm cách sửa chữa mọi sai lầm. Không chỉ là giải cứu vương quốc, giành lại hoàng tử, mà còn là hàn gắn mối quan hệ giữa họ với nhau.

Dù cấu trúc khá đơn giản nhưng cốt truyện của Steps lại quá ôm đồm. Phim hơi tham lam khi đưa nhiều yếu tố vào như du hành thời gian, bài học về tình chị em, bài học về tình yêu đích thực, một tuyến truyện lãng mạn phụ, quỷ lùn, sự thấu cảm, cả vấn đề hòa hợp khi phim đặt tiền đề Lilith và Margot là người gốc Á sống trong một vương quốc toàn người da trắng… Điều này khiến khán giả có cảm giác kịch bản phim càng đi sâu càng trở nên chắp vá, rối rắm.

Chị Em Kế cố gắng mang đến một góc nhìn mới về câu chuyện cổ tích đã quá quen thuộc nhưng thật sự vẫn chưa đủ độc đáo. Điều đáng tiếc nhất là phim đã đưa vào chi tiết Lilith cùng Margot và mẹ là người gốc Á nhưng lại không khai thác nó một cách sâu sắc, có chiều sâu hơn.

Tuy nhiên, Steps vẫn có những ưu điểm như hài hước, năng động, toát lên sự tươi mới ở một mức độ khá ổn. Một số ý tưởng của phim khá thú vị như hoàng tử mắc chứng mù mặt, lý do vì sao Cinderella thường xuyên lau nhà… Phim có nhiều câu thoại dí dỏm, mang tính châm biếm các mô-típ quen thuộc trong truyện cổ tích khiến khán giả phải bật cười và gật gù.

Một trong những điểm sáng nhất của Steps là chuyển trọng tâm của cốt truyện. Nó không còn nằm ở cuộc cạnh tranh xem ai sẽ là người được kết hôn với hoàng tử, mà là đề cao tầm quan trọng của mối gắn kết giữa các cô gái. Cách xử lý kết phim khá tinh tế, thậm chí có thể nói là dũng cảm, truyền cảm hứng về việc hãy làm điều đúng đắn và hãy xây dựng những kết nối tốt đẹp hơn.

Steps (Chị Em Kế) hiện đã có mặt trên Netflix.