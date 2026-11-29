Bộ phim hoạt hình Nhật Bản “Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island” đang trở thành hiện tượng phòng vé tại Hàn Quốc. Ra mắt ngày 30/9, tác phẩm nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả và duy trì sức hút trong nhiều tuần liên tiếp. Theo số liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim đã vượt mốc 3 triệu lượt vé bán ra tại thị trường này.

Ảnh: Animemanga

Dựa trên bộ truyện tranh và loạt nhân vật nổi tiếng do họa sĩ Nagano sáng tạo, bộ phim đưa Chiikawa cùng những người bạn đến một hòn đảo xa xôi. Tại đây, nhóm nhân vật phải tìm cách ngăn chặn một nàng tiên cá bí ẩn đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho cư dân địa phương. Câu chuyện được phát triển từ một trong những tuyến nội dung dài của loạt truyện gốc.

Điểm đáng chú ý là sức hút của Chiikawa không chỉ giới hạn ở trẻ em. Bộ phim còn thu hút nhiều khán giả ở độ tuổi 20 và 30 tại Hàn Quốc. Những nhân vật nhỏ nhắn, có vẻ ngoài đáng yêu nhưng thường xuyên đối mặt với công việc, kỳ thi và những khó khăn trong cuộc sống thường nhật tạo được sự đồng cảm với người xem trưởng thành.

Ảnh: Crank

Chiikawa vốn nổi tiếng nhờ hình ảnh những sinh vật nhỏ bé, biểu cảm phong phú và các câu chuyện ngắn mang màu sắc hài hước. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài dễ thương, thế giới của các nhân vật lại có nhiều tình huống gần gũi với đời sống người lớn, từ áp lực kiếm sống đến nỗi lo về tương lai.

Sức phổ biến của thương hiệu cũng thể hiện qua thị trường hàng hóa tại Hàn Quốc. Các sản phẩm ăn theo như thú nhồi bông, văn phòng phẩm và vật phẩm phiên bản giới hạn thường nhận được sự quan tâm lớn. Người hâm mộ tìm đến các cửa hàng chính thức để sưu tập sản phẩm có hình những nhân vật quen thuộc.

Ảnh: Crunchyroll News

Theo thống kê phòng vé của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, “Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island” từng giữ vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần. Đến cuối tuần 20-22/11, phim kinh dị Hàn Quốc “White Blast” vươn lên vị trí số một, chấm dứt chuỗi năm tuần liên tiếp đứng đầu của tác phẩm hoạt hình Nhật Bản. Dù vậy, thành tích hơn 3 triệu lượt khán giả vẫn giúp “Chiikawa” trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất tại Hàn Quốc trong năm nay.

Thành công của bộ phim cho thấy sức lan tỏa của những nhân vật hoạt hình Nhật Bản tại thị trường nước ngoài. Không chỉ tạo được cộng đồng người hâm mộ qua truyện tranh và phim truyền hình, Chiikawa còn chứng minh khả năng thu hút khán giả đến rạp bằng một câu chuyện điện ảnh dành cho nhiều lứa tuổi.