Phim 'Hoài vũ trắng' về nữ chiến sĩ biệt động chiếu trên truyền hình Hà Nội

Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, xã hội, chuyển thể từ tiểu thuyết “Em đã không quên” của nhà văn Lê Minh Khuê, đề cập tình yêu, lý tưởng sống của tầng lớp thanh niên cách mạng thông qua cuộc đời cô gái biệt động thành Mỹ Linh.

Phim về nữ chiến sĩ biệt động hoạt động tại Huế. Ảnh: Hãng Phim truyện I

Mỹ Linh là một nữ biệt động gốc Hà Nội, hoạt động tại Huế trong vùng địch tạm chiếm. Bằng lòng dũng cảm, nhân hậu của mình, nữ chiến sĩ biệt động đã cảm hóa sĩ một quan ngụy tên Khánh. Khi thân phận Mỹ Linh bị bại lộ, Khánh nhiều lần tìm cách che chở, giúp cô vượt qua hiểm nguy.

Sau ngày đất nước giải phóng, Khánh cùng gia đình sang Mỹ định cư, còn Mỹ Linh trở về Hà Nội, lập gia đình và làm cán bộ bảo tàng. Một lần vào Huế công tác, cả hai gặp lại nhau và những ký ức về một thời ùa về…

Nữ chiến sĩ biệt động Mỹ Linh trong phim. Ảnh: Hãng Phim truyện I

Tựa đề phim “Hoài vũ trắng” được đặt theo tên của loài hoa mọc ven sông Hương (Huế). Theo đạo diễn Đào Duy Phúc, ban đầu ê kíp dự định giữ tên “Em đã không quên” theo tiểu thuyết gốc và chọn thành phố Hồ Chí Minh làm bối cảnh quay.

Sau khi đến Huế, đoàn phim quyết định chuyển địa điểm ghi hình, đồng thời lấy tên một loài hoa đặt cho tác phẩm. Những cảnh quay tại Huế, Quảng Trị và Hà Nội, cùng cách kể đan xen quá khứ với hiện tại, tạo nên không gian giàu chất trữ tình cho câu chuyện.

Cảnh trong phim "Hoài vũ trắng". Ảnh: Hãng Phim truyện I

“Hoài vũ trắng” không chạy theo các tình tiết gay cấn hay những nút thắt bất ngờ mà tiếp cận câu chuyện chiến tranh qua những chuyển động tinh tế trong tâm lý nhân vật, để người xem cảm nhận những rung động, day dứt và khoảng cách giữa ký ức với thực tại. Phim có sự tham gia của các diễn viên Võ Thành Tâm, Phúc An, Khánh Huyền, Đức Khuê cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Qua hình tượng nữ biệt động Mỹ Linh, bộ phim ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, sự kiên định với lý tưởng và lòng nhân ái trong cách ứng xử với con người.