Phim Hoa ngữ hot nhất nền tảng iQIYI: Trục Ngọc rớt hạng sâu

Bảng xếp hạng thịnh hành trên nền tảng iQIYI ngày 16/10 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý khi Ngọc Điệm Thu vươn lên vị trí Top 1, theo sau là Mị Ảnh Thần Bộ và Nhất Âu Xuân. Đáng chú ý, Trục Ngọc hiện đứng ở vị trí thứ 5, thấp hơn những bộ phim đang dẫn đầu cuộc đua. Sự thay đổi thứ hạng cho thấy sức hút của các tác phẩm Hoa ngữ trên nền tảng liên tục biến động.

Ngọc Điệm Thu

Đứng đầu bảng xếp hạng là Ngọc Điệm Thu, bộ phim có sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Tác phẩm khai thác câu chuyện tình cảm giữa những biến cố của thời cuộc, xoay quanh mối quan hệ của các nhân vật chính khi họ phải đối diện với những lựa chọn khó khăn. Sự kết hợp giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm là một trong những điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Tạo hình, tương tác giữa hai diễn viên cùng diễn biến tình cảm của nhân vật góp phần giúp bộ phim trở thành cái tên nổi bật trên bảng thịnh hành iQIYI. Việc vươn lên Top 1 cũng đưa tác phẩm vào tâm điểm chú ý giữa nhiều dự án Hoa ngữ đang cạnh tranh trên nền tảng.

Mị Ảnh Thần Bộ

Xếp thứ 2 là Mị Ảnh Thần Bộ, bộ phim cổ trang trinh thám có sự tham gia của La Vân Hi, Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết. Tác phẩm xoay quanh Lê Tư, người đứng đầu Thần Bộ Ty, cùng hành trình điều tra những vụ án kỳ bí và từng bước khám phá các âm mưu ẩn sau những sự việc bất thường. Khác với dòng phim tập trung vào tình cảm, Mị Ảnh Thần Bộ kết hợp yếu tố phá án, đấu trí và giả tưởng. Hình tượng nhân vật Lê Tư của La Vân Hi cũng tạo điểm nhấn cho câu chuyện, giúp bộ phim có màu sắc riêng trong nhóm phim cổ trang đang được quan tâm.

Nhất Âu Xuân

Trong khi đó, Nhất Âu Xuân giữ vị trí Top 3. Phim có sự tham gia của Hứa Khải và Châu Dã, kể về Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên trong hành trình báo thù, đấu trí giữa những tranh chấp gia tộc và quyền lực. Mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển từ sự tính toán, đề phòng lẫn nhau đến những chuyển biến tình cảm, đan xen với nhiều âm mưu và biến cố.

Trục Ngọc

Đáng chú ý, Trục Ngọc hiện xếp thứ 5 trên bảng thịnh hành iQIYI. Bộ phim có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, từng thu hút sự quan tâm nhờ mô-típ cưới trước yêu sau cùng câu chuyện tình cảm đan xen chiến tranh, thù hận. Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, cô gái bán thịt mạnh mẽ, quyết tâm tự lập sau khi mất cha mẹ. Cô gặp Tạ Chinh, vị hầu gia che giấu thân phận, rồi bước vào cuộc hôn nhân giả với những mục đích riêng. Qua các biến cố, hai người dần nảy sinh tình cảm thật và cùng đối diện những bí mật trong quá khứ.

Việc Trục Ngọc đứng sau Ngọc Điệm Thu, Mị Ảnh Thần Bộ và Nhất Âu Xuân cho thấy tác phẩm không còn chiếm vị trí cao như những bộ phim đang dẫn đầu bảng thịnh hành hiện tại. Tuy nhiên, thứ hạng này phản ánh tình hình tại thời điểm ghi nhận, không đồng nghĩa bộ phim mất đi sức hút hoàn toàn.