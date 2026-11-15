Phim Hoa ngữ của Cúc Tịnh Y vượt 3,4 triệu lượt đặt trước

Mới đây, bộ phim cổ trang tiên hiệp Lai Chiến tiếp tục thu hút sự quan tâm khi ghi nhận hơn 3,439 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video. Thành tích này cho thấy sức hút của dự án ngay từ giai đoạn quảng bá, đồng thời giúp màn tái xuất của Cúc Tịnh Y trở thành chủ đề được khán giả yêu phim Hoa ngữ chú ý.

Trong phim, Cúc Tịnh Y đảm nhận vai A Đại, cô gái mồ côi có xuất thân liên quan đến tộc Bồng Lai. Sau biến cố, cô lưu lạc và tìm cách gia nhập phái Tiên Linh, trở thành đệ tử của tiên nhân Tiêu Dật Hàn do Trương Vân Long thủ vai.

Lai Chiến vượt 3,439 triệu lượt đặt trước trên Tencent Video trước ngày phát sóng.

Trái ngược với hình ảnh một vị tiên nhân nghiêm túc, Tiêu Dật Hàn lại có tính cách khá tùy hứng, lười biếng. Trong khi đó, A Đại là cô gái chăm chỉ, mạnh mẽ và luôn nỗ lực để hoàn thành việc tu luyện. Sự khác biệt khiến mối quan hệ giữa hai thầy trò thường xuyên xảy ra những màn đấu khẩu, tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở những tình huống sư đồ vui nhộn. Khi tình cảm dần nảy sinh, Tiêu Dật Hàn bất ngờ phản bội sư môn để giải cứu người anh trai đang bị phong ấn tại Bồng Lai. Biến cố khiến A Đại hiểu lầm, quyết tâm truy bắt chính người từng là sư phụ của mình. Từ đây, cả hai rơi vào vòng xoáy đối đầu, yêu hận đan xen và liên tục truy đuổi nhau.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sư Phụ Tâm Tắc của Cửu Lộ Phi Hương. Đáng chú ý, tác giả cũng trực tiếp tham gia chấp bút kịch bản, trong khi Triệu Nhất Long đảm nhận vai trò đạo diễn. Tác phẩm dự kiến gồm 30 tập, thuộc thể loại cổ trang, tiên hiệp và tình cảm.

Cúc Tịnh Y đảm nhận vai A Đại trong phim cổ trang tiên hiệp Lai Chiến.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở, Lai Chiến còn khai thác mối thù kéo dài hàng nghìn năm giữa nhân tộc, yêu tộc và tộc Bồng Lai. Những bí mật về thân phận, nguồn gốc và sự phong ấn của Bồng Lai dần được hé lộ, đưa hai nhân vật chính vào hành trình thay đổi vận mệnh của nhiều chủng tộc.

Sự kết hợp giữa Cúc Tịnh Y và Trương Vân Long cũng là một trong những yếu tố giúp dự án nhận được sự quan tâm. Cúc Tịnh Y tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong một tác phẩm cổ trang, trong khi Trương Vân Long thử sức với hình tượng tiên nhân có tính cách khác biệt. Những hình ảnh hậu trường và video giới thiệu phim từng tạo được sự chú ý nhờ tương tác vừa hài hước vừa căng thẳng của cặp đôi.

Theo kế hoạch phát hành được công bố, Lai Chiến sẽ lên sóng trên Tencent Video và iQIYI. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, ngày phát sóng chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Trương Vân Long hóa thân thành tiên nhân Tiêu Dật Hàn, sư phụ của A Đại.

Với hơn 3,439 triệu lượt đặt trước riêng trên Tencent Video, Lai Chiến đang sở hữu một khởi đầu đáng chú ý trước thềm ra mắt. Dẫu vậy, lượng đặt trước mới chỉ phản ánh mức độ quan tâm ban đầu của khán giả. Thành tích thực tế sau khi phát sóng, đặc biệt là nhiệt độ nền tảng, lượt xem và phản ứng dành cho nội dung, mới là những yếu tố quyết định sức hút của bộ phim.