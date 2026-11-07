Phim "Hộ linh tráng sĩ" tranh giải tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội 2026

Việc góp mặt trong danh sách 12 phim dài được tuyển chọn từ nhiều nền điện ảnh cho thấy sự hiện diện của phim Việt Nam tại một sân chơi quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội giới thiệu những câu chuyện lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Poster quảng bá "Hộ linh tráng sĩ" tại HANIFF VIII.

Theo danh sách chính thức vừa được Ban tổ chức HANIFF VIII công bố, hạng mục Phim dài dự thi có 12 tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh. Trong đó, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" (Việt Nam, 2026), thời lượng 135 phút, do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, là đại diện của điện ảnh Việt Nam tham gia tranh giải.

Các tác phẩm còn lại gồm "Elephants in the Fog" (Nepal), "Moonglow" (Philippines), "Hold on to Me" (Hy Lạp), "Ben'imana" (Gabon), "Silent Friend" (Hungary, Đức, Pháp), "The Message" (Argentina), "Queen at Sea" (Vương quốc Anh), "Everytime" (Đức), "Becoming Human" (Campuchia), "Young Washington" (Hoa Kỳ) và "Saving Bella" (Nga).

Cảnh phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Sự góp mặt của "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" tại hạng mục phim dài dự thi đặt tác phẩm vào không gian đối thoại với những cách tiếp cận, phong cách sáng tạo và ngôn ngữ điện ảnh khác nhau. Đây cũng là cơ hội để phim Việt Nam tiếp cận giới chuyên môn, các nhà làm phim và công chúng quốc tế, qua đó mở rộng khả năng quảng bá tác phẩm ra ngoài thị trường trong nước.

Đáng chú ý, việc lựa chọn một tác phẩm khai thác câu chuyện lịch sử Việt Nam tham gia tranh giải tại HANIFF VIII còn gợi mở vấn đề về khả năng chuyển tải chất liệu văn hóa, lịch sử dân tộc thành ngôn ngữ điện ảnh có sức hấp dẫn đối với khán giả đương đại. Lịch sử không chỉ là nguồn tư liệu để tái hiện quá khứ mà còn là chất liệu sáng tạo, đòi hỏi người làm phim tìm được cách kể chuyện phù hợp, bảo đảm sự kết hợp giữa giá trị văn hóa, tính nghệ thuật và khả năng tiếp cận công chúng.

Bên cạnh hạng mục phim dài, chương trình Phim ngắn dự thi có 25 tác phẩm, trong đó 11 phim quốc tế và 14 phim Việt Nam. Các phim Việt Nam được tuyển chọn thuộc nhiều loại hình, từ phim truyện, phim tài liệu đến phim hoạt hình, với những tác phẩm như "Khuất sau khung cửa", "Ấn ức trong một cánh đồng", "Cựu binh phố cổ", "Mộng uyên ương", "Những viên bi sắc màu", "Pooc-Ba-Ga", "7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị", "Giấc mơ là ốc sên".

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Hà Nội, với khẩu hiệu "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển" (Cinema - Connection - Development). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội tổ chức; Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, Cục Điện ảnh chỉ đạo triển khai chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh “Ngôi sao điện ảnh tương lai".

Không chỉ tập trung vào hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII còn hướng tới mở rộng không gian tiếp cận điện ảnh cho công chúng. Triển lãm quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thông qua điện ảnh dự kiến diễn ra từ ngày 27/11 đến 2/12 tại khu vực số 93 Đinh Tiên Hoàng. Đây là hoạt động kết nối điện ảnh với quảng bá văn hóa, lịch sử và hình ảnh đô thị, qua đó giới thiệu Hà Nội như một không gian sáng tạo giàu bản sắc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc HANIFF VIII dự kiến diễn ra tối 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và HTV. Lễ bế mạc và trao giải thưởng dự kiến tổ chức tối 2/12 tại địa điểm này.