Phim 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Oscar lần thứ 99

Một cảnh trong phim điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”. Ảnh: Đoàn làm phim

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký ngày 25-9-2026, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 được giao đại diện gửi tác phẩm "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" tham dự sân chơi điện ảnh danh giá này. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và biên bản họp đánh giá của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh hoàn tất thủ tục đăng ký, gửi hồ sơ, tài liệu, bản phim DCP cùng đĩa phim có phụ đề tiếng Anh trước 17h ngày 1-10-2026. Toàn bộ kinh phí tham dự do Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 chi trả.

Tác phẩm "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc thể loại hành động - lịch sử - cổ trang lấy bối cảnh nước Đại Cồ Việt thế kỷ X dưới thời nhà Đinh. Phim xoay quanh sự kiện sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 tráng sĩ nhận mật lệnh vận chuyển 99 chiếc quan tài theo 7 hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ thù, bảo vệ lăng mộ thực sự và vượng khí quốc gia.

Bên cạnh quy mô sản xuất lớn với kinh phí đầu tư lên tới 100 tỷ đồng, phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo thuộc nhiều thế hệ như: NSND Tự Long, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, ... Tác phẩm gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và ý thức bảo vệ từng tấc đất chủ quyền của dân tộc.

Trong thời gian công chiếu tại thị trường nội địa từ cuối tháng 8-2026, hiện nay phim ghi nhận doanh thu khoảng 38 tỷ đồng. Mặc dù nhận một số ý kiến trái chiều về nhịp kể và lời thoại (đã được ê-kíp tiếp thu, điều chỉnh thời lượng từ 155 phút xuống 135 phút), tác phẩm vẫn được đánh giá cao ở nỗ lực khai thác chất liệu lịch sử, kỹ thuật võ thuật và thiết kế bối cảnh cổ trang công phu.

Việc được lựa chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại kỳ Oscar thứ 99 kỳ vọng sẽ mở ra hành trình mới cho tác phẩm trên trường quốc tế. Trước đó, tại kỳ Oscar thứ 98 (năm 2025), bộ phim “Mưa đỏ” từng đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển và lọt vào danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải.