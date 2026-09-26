Phim 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' được chọn tham dự OSCARS

Theo quyết định vừa được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký về việc gửi phim Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế OSCARS lần thứ 99, phim truyện “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được lựa chọn đại diện Việt Nam dự OSCARS.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra quyết định thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - OSCARS nhiệm kỳ 2026 – 2027. Quyết định lựa chọn phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” dự OSCARS lần thứ 99 dựa trên kết quả của cuộc họp Hội đồng và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Cảnh phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 được giao nhiệm vụ gửi phim tham dự, phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng Phim truyện quốc tế - OSCARS lần thứ 99 và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho Ban Tổ chức Giải thưởng OSCARS lần thứ 99 trước 17h ngày 1/10/2026.

Theo quyết định nói trên, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 chịu mọi kinh phí liên quan đến việc gửi phim tham dự.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” là dự án điện ảnh đầy tâm huyết của BHD (Công ty TNHH Bình Hạnh Đan), TV360. Được ấp ủ trong thời gian dài và được đầu tư kinh phí lớn, khoảng 100 tỷ đồng, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, hội tụ dàn diễn viên giàu thực lực như NSND Tự Long, Tuấn Trần, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến…

Phim lấy bối cảnh sau biến cố Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, khi đất nước đứng trước thời khắc rối ren. 7 tráng sĩ được giao phó một sứ mệnh tối mật: chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của Vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ – nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Phim mang màu sắc huyền sử, chuyển tải những giá trị cốt lõi của dân tộc như lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và khát vọng phụng sự đất nước.

Dù được kỳ vọng nhưng “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” là một trong những phim không mang về doanh thu cao, đồng thời là tác phẩm nhận nhiều ý kiến khen, chê trái chiều khi công chiếu.