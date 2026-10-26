Phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến phát hành tại thị trường quốc tế từ cuối tháng 10

Phim điện ảnh Việt Nam Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh dự kiến phát hành tại các thị trường quốc tế từ cuối tháng 10-2026. Theo Screen Daily, công ty 3388 Films có trụ sở tại Mỹ sẽ đảm nhận phân phối bộ phim tại Bắc Mỹ, Australia cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu và châu Á.

Lấy bối cảnh thế kỷ X, bộ phim kể về bảy tráng sĩ trung thành phải chạy đua với thời gian để đưa 99 cỗ quan tài đến những địa điểm khác nhau trong nước, nhằm giữ bí mật nơi an nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên (vua Đinh Tiên Hoàng). Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Thiên Tú và Tự Long.

Trước đó, tác phẩm có buổi ra mắt tại Bắc Mỹ trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto tại hạng mục Gala Presentations. Phim cũng được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan trong hạng mục A Window on Asian Cinema, sau khi ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 8-2026.

H.N