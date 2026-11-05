Phim Hàn tháng 11: Shin Min Ah làm hoàng hậu, Lee Jong Suk biến thành con chim

The Remarried Empress (3/11)

Diễn viên: Joo Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Lee Se Young

The Remarried Empress gây chú ý vì là một bộ phim lãng mạn kỳ ảo, bối cảnh rất mới mẻ so với nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác. Không những thế, dàn diễn viên chính còn siêu xịn với Joo Ji Hoon (Kingdom, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương), Shin Min Ah (Hometown Cha Cha Cha, Karma), Lee Jong Suk (I Can Hear Your Voice), Lee Se Young (Cổ Tay Áo Màu Đỏ).

Câu chuyện của The Remarried Empress xoay quanh Navier (Shin Min Ah) - hoàng hậu xinh đẹp, thông minh, thanh lịch của Vương quốc phương Đông. Nàng se duyên cùng hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon). Cả hai đã gắn bó từ thuở nhỏ và cùng chia sẻ mục tiêu xây dựng một đất nước hùng mạnh. Nhưng một ngày, hoàng đế lại đưa vào cung Rashta (Lee Se Young) - một nô lệ bỏ trốn, phong nàng ta làm tình nhân, phá vỡ lời hứa không lập thiếp với Navier.

Khi Sovieshu quyết định ly hôn với Navier, nàng cũng đáp trả bằng cách tái hôn với Heinrey (Lee Jong Suk) - hoàng tử đến từ Vương quốc phương Tây. Heinrey có một bí mật, đó là chàng có thể biến thành chim.

Francesca Next Door (6/11)

Diễn viên: Han Su A, Kim Hyun Jin

Francesca Next Door là một bộ phim tuổi teen mang yếu tố siêu nhiên, kể về những cuộc phiêu lưu đầy hỗn loạn của Pi Na Young (Han Su A). Cô là một ma cà rồng đến từ Romania, chuyển đến Hàn Quốc và theo học ở một trường trung học với tư cách học sinh chuyển trường.

Vì lớn lên tách biệt với xã hội loài người, cô nàng ma cà rồng này gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống của con người cũng như thấu hiểu người xung quanh. Giữa lúc đó, cô gặp Jang Woo Joo (Kim Hyun Jin) - một lớp trưởng gương mẫu ở trường. Jang Woo Joo tình cờ phát hiện ra bí mật của cô và từ đó cuộc sống của cậu cũng có những thay đổi bất ngờ.

One Of A Kind Romance (9/11)

Diễn viên: Joy, Kim Hyun Jin

Trong Francesca Next Door, Kim Hyun Jin hóa thân một nam sinh trung học; sang One Of A Kind Romance, anh đã trở thành một ngôi sao hàng đầu. Điển trai, nổi tiếng, thành công, nhưng Tak Mu I (Kim Hyun Jin) lại đang che giấu những tổn thương tinh thần từ một vụ việc bị đeo bám, theo dõi.

Nhân vật nữ chính của One Of A Kind Romance là Gong Yu Il (Joy). Cô là một cô gái mơ về cuộc sống giản đơn, hàng ngày chăm chỉ làm thêm trong lúc tìm kiếm một công việc tốt hơn. Cô bất ngờ trở thành quản lý của Tak Mu I, và từ đó cuộc sống của cô dường như đảo lộn.

What A Boss Wants (11/11)

Diễn viên: Sung Hoon, Oh Se Young

What A Boss Wants là một bộ phim lãng mạn xoay quanh Kwon Do Hyuk (Sung Hoon) - một “tổng tài”, một vị sếp thuộc giới tài phiệt. Sau khi tình cờ nghe được một giọng hát bí ẩn trong một album, anh quyết tâm tìm kiếm chủ nhân giọng hát đó.

Trong khi đó, Lee Eun Chae (Oh Se Young) - giọng ca chính của một ban nhạc Indie - lại trở thành biến số duy nhất trong cuộc sống vốn dĩ hoàn hảo của anh.

Sword And Silence (14/11)

Diễn viên: Lee Hyun Wook, Jang Hyuk và Park Sung Woong

Sword And Silence là tác phẩm cổ trang duy nhất trong tháng 11 (và cũng hiếm hoi trong cả năm), lên sóng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Lấy bối cảnh thời kỳ Tam Quốc, chuyện phim kể về vương quốc Silla trong hành trình vượt qua các quốc gia hùng mạnh hơn. Trong giai đoạn đó, xung đột giữa Silla, Goguryeo, Baekje và nhà Đường (Trung Quốc) đang diễn ra xung đột căng thẳng.

Không phải là một phim dễ xem, nhưng chắc chắn Sword And Silence là một phim hoành tráng, đấu trí quyền mưu căng thẳng, thích hợp dành cho những khán giả yêu thích dòng phim lịch sử.

The Substitute (23/11)

Diễn viên: Bae Hyun Sung, Cha Kang Yoon

Lấy bối cảnh học đường, nhưng The Substitute là một bộ phim thể loại giật gân đề tài tội phạm. Chuyện phim xoay quanh một học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn là Kang Geon Tae (Cha Kang Yoon). Ở trường, cậu không có bạn bè. Để có thể tồn tại, Kang Geon Tae đã đưa ra một lựa chọn, và chính lựa chọn đó đã trở thành điểm yếu của cậu.

Khi nắm thóp được điểm yếu của Kang Geon Tae, Nam Jae Yeob (Bae Hyun Sung) đã ép buộc cậu phải đi thi đại học thay cho mình. Ở trường, ai cũng biết Nam Jae Yeob là một học sinh kiểu mẫu hoàn hảo với ngoại hình sáng sủa cùng thành tích học tập xuất sắc. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Cậu nam sinh này vốn đang che giấu rất nhiều bí mật.

Nine to Six (25/11)

Diễn viên: Park Min Young, Yook Sung Jae

Nine To Six là câu chuyện tình yêu lãng mạn xoay quanh cô nàng lý trí Kang Yi Ji (Park Min Young) và chàng trai nhiệt huyết Han Sun Woo (Yook Sung Jae).

Kang Yi Ji là một quản lý cấp cao cuồng công việc tại bộ phận pháp lý của một hãng xe ô-tô. Cô là người lý trí, luôn coi chuyện hẹn hò và kết hôn chỉ là những phản ứng của hormone. Nhưng kể từ khi gặp gỡ Han Sun Woo, cô cảm thấy con tim mình bỗng dưng trật nhịp.

Han Sun Woo là thực tập sinh trẻ tuổi tại bộ phận pháp lý của công ty ô-tô nơi Kang Yi Ji làm việc. Anh có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, chân thành, ấm áp, lại có tinh thần trách nhiệm, thế nên nhanh chóng chiếm được lòng tin của các đồng nghiệp.