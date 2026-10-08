Phim Hàn Quốc có Hồng Đào vượt 1,5 triệu khán giả

Tazza 4: The Song of Beelzebub tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý tại phòng vé Hàn Quốc khi chính thức vượt 1,5 triệu khán giả. Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOBIZ), bộ phim hiện đạt 1.520.784 lượt người xem, với tổng doanh thu 15.365.723.880 won, tương đương khoảng 11,46 triệu USD, tức gần 300 tỷ đồng.

Thành tích này tiếp tục nối dài đà tăng trưởng của Tazza 4 sau khi bộ phim cán mốc 1 triệu khán giả chỉ sau tám ngày công chiếu. Tác phẩm hiện vẫn nằm trong nhóm phim có doanh thu đáng chú ý tại phòng vé Hàn Quốc, với 1.093 màn chiếu và chiếm khoảng 15,18% thị phần doanh thu trong dữ liệu được KOBIZ ghi nhận.

Hồng Đào góp mặt cùng dàn sao nổi tiếng trong phim Tazza 4.

Đáng chú ý, Tazza 4 là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào, đánh dấu lần đầu nữ nghệ sĩ tham gia một dự án điện ảnh Hàn Quốc. Phim chính thức ra mắt từ ngày 23/9/2026, đồng thời là phần thứ tư và cũng là chương cuối của thương hiệu Tazza.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, một nữ doanh nhân quyền lực có liên quan đến thế giới cờ bạc quốc tế. Đây là hình tượng khá khác biệt so với những vai diễn giàu cảm xúc mà nữ nghệ sĩ từng thể hiện trên màn ảnh Việt.

Tạo hình của Hồng Đào cũng gây chú ý với mái tóc ngắn, trang phục sang trọng và thần thái sắc sảo. Nhân vật Chủ tịch Thảo xuất hiện giữa những cuộc chơi cờ bạc quy mô quốc tế, nơi các nhân vật phải đối mặt với những ván cược có thể thay đổi số phận.

Hồng Đào đón tuyết tại Hàn Quốc khi quay phim. Ảnh: FBNV

Tazza 4: The Song of Beelzebub xoay quanh Jang Tae Young (Byun Yo Han), người từng xây dựng thành công đế chế casino trực tuyến. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi người bạn thân Park Tae Young (Roh Jae Won) lấy đi tất cả. Khi hai người gặp lại trong thế giới cờ bạc quốc tế, họ trở thành đối thủ và bước vào cuộc đấu trí đầy căng thẳng.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam như Byun Yo Han, Roh Jae Won, Ayaka Miyoshi, Jo Woo Jin, Yoon Kyung Ho, Tsuyoshi Ihara, Hồng Đào, Kim Min Ho, Im Se Mi, Stephanie Lee và Swings.

Với Hồng Đào, thành tích mới của Tazza 4 tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động ra quốc tế. Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ vẫn liên tục thử sức với những vai diễn mới, từ điện ảnh Việt Nam đến các dự án nước ngoài.

Trước Tazza 4, Hồng Đào từng góp mặt trong series Beef của Netflix. Tại Việt Nam, cô cũng liên tục xuất hiện trong những tác phẩm gây chú ý như Mai, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương.

Tazza 4 vượt 1,5 triệu khán giả, đồng thời đạt tổng doanh thu quy đổi khoảng 300 tỷ đồng, giúp dự án tiếp tục tạo dấu ấn trên hành trình đưa Hồng Đào đến gần hơn với khán giả quốc tế.