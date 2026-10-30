Phim Hàn Quốc có Hồng Đào rớt hạng trên đường đua

Theo số liệu từ KoBiz được cập nhật chiều 30/10, TAZZA: The Song of Beelzebub hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng phòng vé Hàn Quốc. Tác phẩm có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào từng nhiều lần góp mặt trong Top 3, nhưng thứ hạng gần đây đã có sự thay đổi khi nhiều phim mới gia nhập đường đua.

Cụ thể, trong thống kê ngày 29/10, TAZZA: The Song of Beelzebub thu về khoảng 44.258 USD (tương đương 1,14 tỷ đồng), bán được 6.139 vé. Tổng doanh thu của phim đạt khoảng 15,39 triệu USD (tương đương 397,3 tỷ đồng), với 2.028.873 lượt khán giả kể từ khi ra mắt. Tác phẩm hiện được chiếu trên 456 màn hình, chiếm 5,35% thị phần doanh thu trong ngày.

TAZZA: The Song of Beelzebub đứng vị trí thứ 5 BXH doanh thu phòng vé.

So với giai đoạn trước, sức hút của bộ phim có dấu hiệu giảm. Trong thống kê ngày 27/10, tác phẩm từng đứng thứ 3 với 9.281 vé bán ra, doanh thu trong ngày đạt khoảng 65.643 USD (tương đương 1,69 tỷ đồng) và được phân phối trên 543 màn hình. Chỉ sau hai ngày, phim đã tụt xuống vị trí thứ 5, lượng vé bán ra giảm hơn 3.000 vé, số màn hình cũng giảm còn 456.

Ở bảng xếp hạng ngày 29/10, những tác phẩm đứng trên TAZZA: The Song of Beelzebub lần lượt là Heart of the Beast, Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island, Ugly Duckling Ms. Maeng và The Assassin(s). Đáng chú ý, hai bộ phim Heart of the Beast và Ugly Duckling Ms. Maeng đều mới ra mắt ngày 28/10, nhanh chóng chiếm những vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Trước đó, TAZZA: The Song of Beelzebub từng tạo được thành tích đáng chú ý khi vượt mốc 1 triệu lượt khán giả chỉ sau 8 ngày công chiếu. Phim ra rạp tại Hàn Quốc từ ngày 23/9, đúng thời điểm trước kỳ nghỉ lễ Chuseok. Đến cuối tháng 9, tác phẩm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và trở thành một trong những cái tên nổi bật tại phòng vé nội địa. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, sự xuất hiện của các đối thủ mới cùng lượng khán giả trong ngày giảm khiến phim không còn giữ được vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Nghệ sĩ Hồng Đào cùng dàn diễn viên hot hit trong phim Tazza 4.

TAZZA: The Song of Beelzebub là phần phim thứ tư của thương hiệu Tazza, do đạo diễn Choi Kook Hee thực hiện, với sự tham gia của Byun Yo Han, Roh Jae Won, Jo Woo Jin, Ayaka Miyoshi và Hồng Đào. Tác phẩm khai thác thế giới cờ bạc, xoay quanh Jang Tae Young (Byun Yo Han) và Park Tae Young (Roh Jae Won), hai người bạn thân cùng xây dựng đế chế casino trực tuyến. Khi thành công của Jang Tae Young khiến người bạn thân nảy sinh lòng đố kỵ, tình bạn giữa họ dần biến thành sự phản bội. Sau khi bị đẩy xuống vực thẳm, Jang Tae Young tìm cách trở lại và đối đầu với người từng hãm hại mình trong một ván bài mang tính quyết định.

Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thao (Chairwoman Thao), một nữ doanh nhân điều hành đế chế kinh doanh lớn. Nhân vật của cô góp mặt trong câu chuyện về những cuộc giao dịch và ván cược xuyên quốc gia, đưa yếu tố Việt Nam vào thế giới cờ bạc quốc tế của tác phẩm. Đây cũng là lần đầu Hồng Đào tham gia một dự án điện ảnh Hàn Quốc, đánh dấu trải nghiệm mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Trước khi góp mặt trong phim, Hồng Đào đã có nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh Việt Nam. Những năm gần đây, cô tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Mai, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Lên Hương. Việc góp mặt trong một thương hiệu điện ảnh Hàn Quốc lâu năm cũng giúp nữ nghệ sĩ có thêm cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế.

Nghệ sĩ Hồng Đào tập luyện trước khi quay phim.

Dù hiện đã rời Top 3 và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ngày 29/10, TAZZA: The Song of Beelzebub vẫn ghi nhận hơn 2 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc. Thành tích này là dấu mốc đáng chú ý đối với bộ phim có sự tham gia của Hồng Đào, đồng thời cho thấy sức hút của tác phẩm sau hơn một tháng ra rạp.