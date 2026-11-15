Phim Hàn Quốc có Hồng Đào bước vào chặng cuối sau hơn 7 tuần trụ rạp

Sau hơn 7 tuần công chiếu tại Hàn Quốc, Tazza 4: The Song of Beelzebub dần bước vào giai đoạn cuối của vòng đời chiếu rạp. Tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào từng tạo được dấu ấn tại phòng vé xứ kim chi, nhưng hiện đã giảm đáng kể số lượng suất chiếu và không còn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Theo dữ liệu phòng vé Hàn Quốc, tính đến ngày 14/11, bộ phim ghi nhận hơn 2,07 triệu lượt khán giả tích lũy, với doanh thu vượt 21 tỷ won. Đây là thành tích đáng chú ý đối với tác phẩm thuộc thể loại tội phạm, chính kịch, đặc biệt khi phim đã trải qua hơn 7 tuần phát hành.

Bộ phim đạt hơn 2 triệu lượt khán giả sau hơn 7 tuần công chiếu tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sức hút của Tazza 4: The Song of Beelzebub đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong ngày 14/11, phim chỉ còn 101 màn hình và khoảng 1.092 suất chiếu, xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng phòng vé. So với thời điểm mới ra mắt và từng góp mặt trong nhóm dẫn đầu, quy mô phát hành hiện tại đã thu hẹp đáng kể.

Ra mắt ngày 23/9, bộ phim từng có màn khởi đầu đáng chú ý khi nhanh chóng vượt mốc 1 triệu lượt khán giả sau khoảng 8 ngày công chiếu. Tác phẩm cũng có thời điểm vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm nhờ thương hiệu Tazza vốn quen thuộc với khán giả yêu thích dòng phim cờ bạc, đấu trí và tội phạm.

Tazza 4: The Song of Beelzebub xoay quanh Jang Tae Young (Byun Yo Han) và Park Tae Young (Roh Jae Won), hai người bạn thân cùng bước chân vào lĩnh vực kinh doanh casino trực tuyến. Tuy nhiên, khi thành công và quyền lực dần khiến cả hai thay đổi, sự đố kỵ bắt đầu xuất hiện, đẩy tình bạn đến bờ vực phản bội.

Hồng Đào góp mặt trong Tazza 4: The Song of Beelzebub với vai nữ doanh nhân Chủ tịch Thảo.

Sau khi bị chính người bạn thân hãm hại trong chuyến công tác tại Việt Nam, Jang Tae Young may mắn sống sót và quyết định học poker để chuẩn bị cho màn trở lại. Từ đây, anh bị cuốn vào thế giới cờ bạc quốc tế với những cuộc đấu trí căng thẳng, nơi lòng tham và khát vọng trả thù có thể khiến bất kỳ ai phải trả giá.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, một nữ doanh nhân quyền lực có liên quan đến thế giới kinh doanh và cờ bạc quốc tế. Đây cũng là dự án điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý của nữ nghệ sĩ, đánh dấu cơ hội xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên xứ kim chi như Byun Yo Han, Roh Jae Won và Jo Woo Jin.

Việc tham gia bộ phim giúp Hồng Đào có thêm trải nghiệm tại thị trường điện ảnh nước ngoài. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ còn tìm hiểu về luật chơi poker cũng như các thao tác trên bàn cược nhằm thể hiện nhân vật thuyết phục hơn.

Hồng Đào góp mặt trong Tazza 4: The Song of Beelzebub với vai nữ doanh nhân Chủ tịch Thảo.

Tazza 4: The Song of Beelzebub là phần thứ tư của thương hiệu điện ảnh Tazza, nối tiếp các tác phẩm ra mắt vào năm 2006, 2014 và 2019. Sau hơn 7 tuần trụ rạp, bộ phim hiện đã bước vào chặng cuối tại thị trường Hàn Quốc, khép lại hành trình phát hành với hơn 2 triệu lượt khán giả.