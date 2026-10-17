Phim Hàn gây sốt toàn cầu, bám sát Doctor X của Kim Ji Won

Giữa thời điểm Doctor X của Kim Ji Won đang thống trị bảng xếp hạng Netflix, một bộ phim tình cảm Hàn Quốc khác cũng bất ngờ tạo nên sức hút mạnh mẽ. Take Charge of My Heart (Nạp Đầy Trái Tim), do Chae Soo Bin và Kim Young Kwang đóng chính, chính thức vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu của Netflix, trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất tháng 10/2026.

Theo số liệu được Netflix công bố ngày 14/10, Take Charge of My Heart đạt 3 triệu lượt xem trong tuần từ ngày 5 đến 11/10. Đáng chú ý, bộ phim chỉ vừa ra mắt ngày 9/10, đồng nghĩa với việc thành tích trên được ghi nhận trong ba ngày đầu phát hành. Tác phẩm còn lọt vào bảng xếp hạng 10 chương trình được xem nhiều nhất tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Brazil, Singapore, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Chile và Philippines.

Take Charge of My Heart gây chú ý khi vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Take Charge of My Heart phải cạnh tranh với nhiều dự án lớn, đặc biệt là Doctor X: Mafia in White của Kim Ji Won. Bộ phim y khoa đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4,6 triệu lượt xem, trong khi Not a Stranger đứng thứ hai với 3,2 triệu lượt. Dù chưa thể vượt qua tác phẩm của Kim Ji Won trong thống kê chính thức theo tuần, vị trí thứ ba vẫn cho thấy sức hút đáng kể của bộ phim hài lãng mạn mới ra mắt.

Khác với không khí căng thẳng và những cuộc đấu tranh quyền lực trong Doctor X, Take Charge of My Heart lựa chọn câu chuyện tình yêu mang màu sắc giả tưởng, kết hợp yếu tố hài hước và những tình huống lãng mạn độc đáo. Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, bộ phim xoay quanh cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa Baek Ho Rang, người thừa kế một tập đoàn tài phiệt, và Na Bo Bae, nữ biên kịch sở hữu khả năng phát ra điện từ cơ thể.

Chae Soo Bin và Kim Young Kwang đóng chính trong Take Charge of My Heart, bộ phim tình cảm Hàn Quốc kết hợp yếu tố giả tưởng.

Trong phim, Kim Young Kwang đảm nhận vai Baek Ho Rang, người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn TS. Anh sở hữu ngoại hình nổi bật, tài năng kinh doanh xuất chúng và được kỳ vọng trở thành người điều hành tập đoàn trong tương lai. Tuy nhiên, đằng sau hình tượng hoàn hảo ấy lại là một bí mật liên quan đến sự sống còn. Ho Rang phải sử dụng trái tim nhân tạo có nguồn pin ngày càng cạn kiệt, buộc anh liên tục tìm kiếm phương pháp duy trì hoạt động của thiết bị.

Cuộc đời Ho Rang thay đổi khi anh gặp Na Bo Bae, nhân vật do Chae Soo Bin thể hiện. Sau một tai nạn bị sét đánh từ nhỏ, Bo Bae mang trong mình khả năng tích điện đặc biệt, khiến cô gặp khó khăn khi tiếp xúc thân mật với người khác. Trớ trêu thay, nguồn điện từ cơ thể cô lại có thể sạc cho trái tim nhân tạo của Ho Rang. Từ nhu cầu kỳ lạ ấy, hai người bước vào mối quan hệ hợp đồng kéo dài ba tháng, trước khi những rung động tình cảm dần xuất hiện.

Chuyện tình đặc biệt giữa người thừa kế tài phiệt và cô gái có khả năng phát điện trở thành điểm nhấn của Take Charge of My Heart.

Chính thiết lập khác biệt này trở thành điểm nhấn giúp bộ phim thu hút khán giả. Thay vì khai thác mô típ tổng tài và cô gái bình thường theo cách quen thuộc, Take Charge of My Heart sử dụng yếu tố giả tưởng để tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa ngọt ngào. Mỗi lần hai nhân vật đến gần nhau không chỉ mang ý nghĩa tình cảm mà còn gắn liền với sự sống của Ho Rang, khiến mối quan hệ giữa họ trở nên đặc biệt.

Bên cạnh nội dung, màn kết hợp giữa Chae Soo Bin và Kim Young Kwang cũng nhận được nhiều lời khen. Chae Soo Bin tiếp tục phát huy thế mạnh trong dòng phim tình cảm sau thành công của When the Phone Rings. Với vai Na Bo Bae, nữ diễn viên mang đến hình ảnh một cô gái có phần vụng về, đáng yêu nhưng cũng nhiều tổn thương vì khả năng khác thường của bản thân. Lối diễn tự nhiên và biểu cảm linh hoạt giúp nhân vật tạo được sự đồng cảm.

Màn kết hợp giữa Chae Soo Bin và Kim Young Kwang được khán giả chú ý nhờ những tình huống lãng mạn và hài hước.

Trong khi đó, Kim Young Kwang gây bất ngờ với màn chuyển đổi hình tượng. Sau khi thể hiện nhân vật Moon Baek có tâm lý phức tạp trong tác phẩm trước, nam diễn viên trở lại với vai người thừa kế tài phiệt vừa lạnh lùng vừa hài hước. Sự đối lập giữa vẻ ngoài tự tin và những khoảnh khắc yếu đuối của Ho Rang giúp anh khai thác nhiều sắc thái cảm xúc, đồng thời tạo nên phản ứng hóa học ăn ý với Chae Soo Bin.

Không chỉ tập trung vào chuyện tình của hai nhân vật chính, bộ phim còn mở rộng các mối quan hệ thông qua sự xuất hiện của Ji Eun Ho do Cha Woo Min thể hiện, người góp phần hình thành chuyện tình tay ba. Trong khi đó, Choi Do Yoon và Han Seol Hee lần lượt do Jung Jae Kwang và Shin Do Hyun đảm nhận, trở thành những nhân vật tạo thêm sóng gió cho mối quan hệ giữa Ho Rang và Bo Bae.

Phản hồi từ giới truyền thông quốc tế cũng góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm. Tạp chí TIME đánh giá cao cái kết đầy cảm xúc của chuyện tình trung tâm, trong khi India Today ghi nhận sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn nhẹ nhàng, tình huống hài hước và không khí quen thuộc của dòng phim Hàn Quốc. Trên MyDramaList, bộ phim được ghi nhận mức điểm 8,4/10 theo thông tin công bố ngày 14/10.

Với 3 triệu lượt xem trong ba ngày đầu, Take Charge of My Heart trở thành một trong những phim tình cảm Hàn Quốc đáng chú ý tháng 10/2026.

Với 3 triệu lượt xem chỉ sau ba ngày, Take Charge of My Heart đang chứng minh sức hấp dẫn của dòng phim hài lãng mạn Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Dù Doctor X của Kim Ji Won vẫn giữ ngôi đầu Netflix, câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa Chae Soo Bin và Kim Young Kwang đã tạo được dấu ấn riêng, trở thành một trong những lựa chọn giải trí nổi bật dành cho khán giả yêu thích phim Hàn trong tháng 10.