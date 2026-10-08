Phim Hàn có nghệ sĩ Hồng Đào lập kỷ lục

Phim điện ảnh Tazza: The Song of Beelzebub đang trở thành một trong những tác phẩm gây chú ý tại phòng vé Hàn Quốc khi liên tiếp thiết lập những thành tích đáng kể sau khi ra mắt. Đáng chú ý, tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào đã vượt mốc 1 triệu khán giả chỉ sau 8 ngày công chiếu, đồng thời từng vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé, cho thấy sức hút đáng kể của phần phim cuối trong thương hiệu Tazza.

Ra mắt ngày 23 tháng 9, Tazza: The Song of Beelzebub là phần thứ tư và cũng được giới thiệu là chương cuối của thương hiệu điện ảnh Tazza, loạt phim đã có hành trình kéo dài khoảng 20 năm tại Hàn Quốc. Trước khi chính thức ra rạp, bộ phim đã tạo sự chú ý khi lượng vé đặt trước vượt 76.000 vé, thiết lập kỷ lục mới về lượng vé đặt trước đối với một tác phẩm điện ảnh thuộc nhóm hạn chế độ tuổi tại Hàn Quốc.

Tazza: The Song of Beelzebub vượt mốc 1 triệu khán giả chỉ sau 8 ngày công chiếu, tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé Hàn Quốc.

Sức hút tiếp tục được thể hiện ngay trong ngày đầu công chiếu khi Tazza: The Song of Beelzebub thu hút hơn 103.000 khán giả. Thành tích này giúp bộ phim phá kỷ lục mở màn của một tác phẩm tội phạm giải trí thuộc nhóm hạn chế độ tuổi, một dấu mốc đáng chú ý trong bối cảnh thị trường điện ảnh Hàn Quốc đang cạnh tranh gay gắt.

Không dừng lại ở màn ra mắt, bộ phim còn có màn tăng tốc đáng chú ý trong những ngày tiếp theo. Sau 6 ngày, Tazza: The Song of Beelzebub vươn lên vị trí số một tại phòng vé và đến ngày thứ 8 chính thức vượt mốc 1 triệu khán giả. Sau hai tuần công chiếu, tác phẩm tiếp tục duy trì vị trí cao trong nhóm phim Hàn có doanh thu tốt, hướng tới cột mốc 2 triệu khán giả.

Sau 6 ngày, tác phẩm vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trước khi cán mốc 1 triệu khán giả vào ngày thứ 8.

Một trong những yếu tố giúp bộ phim duy trì sức nóng là phản ứng tích cực từ khán giả. Chỉ số Golden Egg của CGV được duy trì ở mức 93 phần trăm, thuộc nhóm cao trong các tác phẩm cùng thời điểm. Nhiều khán giả đánh giá cao nhịp phim nhanh, những màn đấu trí và cảm giác hồi hộp được duy trì xuyên suốt câu chuyện, đồng thời cho rằng tác phẩm vẫn có thể tiếp cận độc lập ngay cả với những người chưa từng xem các phần trước.

Trong thành tích đáng chú ý này, sự xuất hiện của Hồng Đào cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, một nữ tài phiệt đứng đầu đế chế kinh doanh lớn và có niềm yêu thích đặc biệt với những cuộc cạnh tranh. Nhân vật của Hồng Đào được đặt trong đường dây cờ bạc quốc tế, nơi mỗi quyết định đều có thể trở thành một ván cược.

Hồng Đào đảm nhận vai Chủ tịch Thảo, nữ tài phiệt quyền lực bị cuốn vào thế giới cờ bạc và những cuộc cạnh tranh đầy nguy hiểm.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Hồng Đào phải làm quen với những kỹ năng mà trước đây cô không thường xuyên sử dụng. Nữ nghệ sĩ vốn không am hiểu các trò đỏ đen ngoài đời nên đã dành thời gian học luật chơi, cách cầm bài và thao tác với những đồng chip nhằm tạo cảm giác chân thực khi xuất hiện trên màn ảnh. Hồng Đào từng chia sẻ rằng cô luyện tập nhiều đến mức người thân trong gia đình cũng quen với âm thanh của những lá bài và chip được sử dụng trong quá trình tập luyện.

Sự góp mặt của Hồng Đào càng đáng chú ý khi Tazza: The Song of Beelzebub được xây dựng theo hướng quốc tế hóa với nhiều nhân vật đến từ các quốc gia khác nhau. Bên cạnh Hồng Đào, phim còn có diễn viên Nhật Bản Tsuyoshi Ihara trong vai Chủ tịch Sasaki và Stephanie Lee trong vai nữ môi giới Linda Park. Dàn diễn viên chính của phim gồm Byun Yo Han và Roh Jae Won, hai nhân vật trung tâm của câu chuyện trả thù xoay quanh lòng tham, sự đố kỵ và phản bội.

Hồng Đào xuất hiện bên dàn diễn viên quốc tế trong tác phẩm có câu chuyện xoay quanh lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc trả thù.

Với Hồng Đào, Tazza: The Song of Beelzebub không chỉ là một dự án nước ngoài mà còn là cơ hội tiếp cận một môi trường làm phim khác. Nữ nghệ sĩ cho biết cô xem những lần tham gia phim quốc tế như một trải nghiệm nghề nghiệp để quan sát cách các ê kíp vận hành, học hỏi từ đồng nghiệp và thử sức với những dạng nhân vật mới.

Trước đó, Hồng Đào đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh Việt Nam như Mai, Chị dâu và Mang mẹ đi bỏ. Việc xuất hiện trong Tazza: The Song of Beelzebub tiếp tục cho thấy nữ nghệ sĩ đang mở rộng phạm vi hoạt động mà không bị giới hạn bởi thị trường trong nước.

Thành công của Tazza: The Song of Beelzebub mang đến thêm một dấu mốc quốc tế đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Hồng Đào.

Với thành tích vượt 1 triệu khán giả sau 8 ngày cùng kỷ lục mở màn của dòng phim tội phạm giải trí dành cho khán giả trưởng thành, Tazza: The Song of Beelzebub đang có một hành trình đáng chú ý tại phòng vé Hàn Quốc. Còn với Hồng Đào, việc góp mặt trong một tác phẩm thành công của thương hiệu điện ảnh kéo dài hai thập kỷ là thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của nữ nghệ sĩ.