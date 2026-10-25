Phim 'Hà Nội 12 ngày đêm' – Tái hiện Thủ đô kiên cường trong bom đạn

“Hà Nội 12 ngày đêm” do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất, ra mắt năm 2002. Tác phẩm được xây dựng từ nhiều tư liệu, hồi ký lịch sử của Việt Nam và Mỹ, tái hiện cuộc chiến đấu chống cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội trong chiến dịch Linebacker II (18 đến 30-12-1972), gắn với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Qua những trận đánh khốc liệt cùng câu chuyện về tình yêu, tình đồng đội và những hy sinh giữa chiến tranh, bộ phim khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Thủ đô.

Bộ phim tái hiện Hà Nội những ngày mùa đông năm 1972. Ảnh: Đoàn phim

Phim mở đầu bằng khung cảnh Hồ Gươm thanh bình, những cuộc gặp gỡ và câu chuyện đời thường của người Hà Nội. Nhưng bầu trời bình yên bị phá tan bởi tiếng còi báo động, tiếng máy bay và những trận bom dữ dội. Phố phường chìm trong khói lửa, người dân tìm nơi trú ẩn, các đơn vị phòng không, không quân bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt bảo vệ Thủ đô.

Giữa mưa bom, bão đạn, mỗi người đều có một vị trí, nhiệm vụ riêng. Bộ đội tên lửa kiên cường đánh trả máy bay địch; những người lính pháo cao xạ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; bác sĩ, y tá bám trụ cứu chữa thương binh; các nhà báo tìm cách ghi lại sự thật chiến tranh. Những chiếc B-52 bị bắn rơi ngay trong những đêm đầu tiên, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của quân dân Hà Nội.

Phim kể những câu chuyện về người kiên cường bảo vệ Hà Nội trong bom đạn. Ảnh: Đoàn phim

Bộ phim đan xen những trận đánh ác liệt với câu chuyện tình yêu và hạnh phúc dang dở. Nguyễn Thắng, chỉ huy đơn vị pháo cao xạ bảo vệ khu vực cầu Long Biên, đem lòng yêu bác sĩ Thủy Tiên và ngỏ lời cầu hôn bên bờ sông Hồng. Hạnh phúc vừa chớm nở đã vụt tắt khi Thủy Tiên hy sinh trong trận bom đánh xuống Bệnh viện Bạch Mai.

Cô giáo Hiền và tiểu đoàn trưởng tên lửa Đặng Nhân cũng ấp ủ ước mơ về một gia đình trọn vẹn, mong ngày hòa bình trở về để sinh con. Nhưng Đặng Nhân ngã xuống trong trận chiến bảo vệ tổ hợp tên lửa, để lại người vợ trẻ cùng dự định còn dang dở. Nhà báo Ngân Hà cũng có kết cục bi thương khi mắc kẹt dưới tầng hầm ngập nước sau một trận ném bom.

Bên cạnh đó, phim tái hiện các chiến công gắn với lịch sử. Hình ảnh phi công Trần Đại điều khiển chiếc MiG-21 lao vào máy bay B-52 được lấy cảm hứng từ chiến công của phi công Vũ Xuân Thiều. Qua đó, tác phẩm tôn vinh lòng quả cảm, ý chí chiến đấu và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phim lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật. Ảnh: Đoàn phim

Hà Nội trong phim hiện lên qua những địa danh quen thuộc như hồ Hoàn Kiếm, cầu Long Biên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bệnh viện Bạch Mai…Những công trình ấy vừa tạo nên diện mạo riêng của Thủ đô, vừa gợi nhắc những chứng tích lịch sử còn in dấu đến hôm nay.

Với sự tham gia của các diễn viên Quốc Tuấn, Hoàng Nhật Mai, Chiều Xuân, Xuân Tùng, Mai Thu Huyền, Hoàng Thế Bình… cùng nhiều nghệ sĩ, bộ phim tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử với những chiến công, mất mát và khát vọng hòa bình.Năm 2002, “Hà Nội 12 ngày đêm” giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam, sau đó được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín.

Trở lại màn ảnh nhỏ trong chương trình “Hẹn với phim Việt”, “Hà Nội 12 ngày đêm” đưa khán giả trở về những ngày đông lịch sử, cùng nhìn lại cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ bầu trời Thủ đô và tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Qua những khuôn hình giàu cảm xúc, bộ phim nhắc nhớ giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ, dựng xây của thế hệ hôm nay.