Phim 'Good Partner 2' công bố poster ấn định ngày ra mắt

Ngày 16/10, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Good Partner 2 chính thức công bố poster mới, đồng thời xác nhận thời điểm lên sóng. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jang Nara trong vai Cha Eun Kyung, nữ luật sư chuyên về ly hôn từng gây chú ý ở mùa đầu tiên.

Trong poster mới, Cha Eun Kyung xuất hiện với nụ cười tự tin, thể hiện phong thái của một luật sư ngôi sao có 20 năm kinh nghiệm. Bên cạnh cô là chiếc ghế trống, gợi mở sự xuất hiện của một cộng sự mới trong hành trình tiếp theo. Dòng chữ trên poster có nội dung: “Tìm kiếm một cộng sự để cùng tham gia chương trình ly hôn thứ hai”.

Poster phim Good Partner 2.

Chi tiết này cũng hé lộ bước ngoặt trong sự nghiệp của Cha Eun Kyung. Sau khi rời hãng luật Daejung, cô đã thành lập thành công công ty luật riêng mang tên Spring Again. Từ đây, nữ luật sư bắt đầu chương mới trong sự nghiệp, sẵn sàng hợp tác với một người đồng hành mới.

Nếu mùa đầu tiên tập trung khai thác sự kết hợp giữa luật sư kỳ cựu Cha Eun Kyung và Han Yu Ri (Nam Ji Hyun), một luật sư trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực ly hôn, mùa hai sẽ mang đến mối quan hệ cộng sự khác biệt. Lần này, người đồng hành với Cha Eun Kyung là Kang Hye Sung, do Kim Hye Yoon đảm nhận. Nhân vật được giới thiệu là một luật sư giàu kinh nghiệm, hứa hẹn tạo nên sự tương tác mới với nữ chính.

Good Partner được chấp bút bởi Choi Yu Na, một luật sư chuyên về ly hôn ngoài đời thực. Nhờ nền tảng chuyên môn của biên kịch, mùa đầu tiên khắc họa những tình huống pháp lý gắn liền với các mâu thuẫn hôn nhân, đồng thời phản ánh những lựa chọn và cảm xúc của người trong cuộc. Phim xoay quanh hai nữ luật sư có tính cách, kinh nghiệm và quan điểm khác biệt nhưng dần tìm thấy tiếng nói chung trong công việc.

Sang mùa hai, ê-kíp cho biết câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở các vụ án ly hôn mà còn mở rộng sang cuộc sống của khách hàng và những quyết định họ phải đưa ra sau khi hôn nhân kết thúc. Qua đó, bộ phim tiếp tục khai thác những vấn đề pháp lý lẫn những hệ quả kéo dài trong đời sống cá nhân.

Diễn viên phim Good Partner 2.

Đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ mùa mới sẽ mở rộng góc nhìn so với mùa đầu tiên, đồng thời nhấn mạnh sự trưởng thành của Cha Eun Kyung khi bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trong sự nghiệp cùng cộng sự mới. Đạo diễn Seo Min Jung tiếp tục đảm nhận vai trò chỉ đạo, bên cạnh biên kịch Choi Yu Na.

Good Partner 2 dự kiến lên sóng vào ngày 20/11, lúc 21h50 (giờ Hàn Quốc). Với sự trở lại của Jang Nara cùng màn kết hợp mới với Kim Hye Yoon, bộ phim được kỳ vọng mang đến những câu chuyện pháp lý hấp dẫn và góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống sau ly hôn.