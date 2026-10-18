Phim 'Đừng đốt' tái hiện cuộc đời liệt sĩ Đặng Thùy Trâm lên sóng Hà Nội 1

Lấy bối cảnh chiến trường Đức Phổ (Quảng Ngãi) những năm cuối thập niên 1960, phim khắc họa hình ảnh nữ bác sĩ trẻ kiên cường giữa bom đạn, tận tụy cứu chữa thương binh và ghi lại những suy tư, tình cảm trong cuốn nhật ký từ năm 1968 đến trước ngày hy sinh năm 1970.

Qua diễn xuất của Minh Hương, nhân vật Đặng Thùy Trâm hiện lên vừa giàu lý tưởng, bản lĩnh, vừa giữ nét lãng mạn, trong trẻo của cô gái Hà Nội.

Phim tái hiện những năm tháng ở chiến trường của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Đoàn phim

Song song với câu chuyện chiến trường, “Đừng đốt” tái hiện hành trình lưu lạc suốt 35 năm của cuốn nhật ký trước khi trở về với gia đình.

Những trang viết chân thực về tình yêu quê hương, nỗi nhớ gia đình và khát vọng hòa bình trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, đặt những mất mát của chiến tranh bên cạnh khát vọng hòa giải.

Ra mắt năm 2009, bộ phim được đánh giá cao về nội dung và nghệ thuật, giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI và 6 giải Cánh Diều năm 2010. Tác phẩm cũng nhận giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka lần thứ 19 ở Nhật Bản.

“Đừng đốt” vẫn là tác phẩm giàu sức lay động về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Đoàn phim

Sau 17 năm, “Đừng đốt” vẫn là tác phẩm giàu sức lay động về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc.

Việc phát sóng bộ phim trên Hà Nội 1 là dịp để khán giả, đặc biệt là người trẻ, hiểu hơn về lý tưởng sống, lòng yêu nước và những hy sinh của thế hệ đi trước, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.