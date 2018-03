Phim đồng tính tuổi teen 'Love, Simon' chính thức có lịch chiếu tại Việt Nam

Bộ phim tình cảm đồng tính dễ thương của Mỹ 'Love, Simon' sẽ chính thức chiếu tại Việt Nam sau nhiều chờ đợi của khán giả.

Nếu như trước đó, khán giả Việt Nam khá tiếc nuối vì câu chuyện tình trai của Call Me By Your Name không được nhập về, thì giờ đây điều đó sẽ được “bù đắp” với Love, Simon - một cái tên đang được đánh giá cao cho dòng phim LGBT.

Cũng giống với Call Me By Your Name, Love, Simon được chuyển thể từ tiểu thuyết Simon vs. the Homo Sapiens Agenda của Becky Albertalli. Sự ra đời của bộ phim đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood khi là tác phẩm “đam mỹ” thuộc chủ đề thiếu niên vườn trường đầu tiên do một hãng phim lớn là 20th Century Fox sản xuất.

Simon Spier (Nick Robinson đóng) là một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao người khác. Cậu thuộc tuýp người nhạy cảm, hòa nhã, có một gia đình hòa thuận và chơi với một hội bạn thân chỉ vài người. Simon nhận ra mình là người đồng tính và luôn giấu kín bí mật này, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn không cô đơn. Bởi trên một trang web thư điện tử của địa phương, Simon đã gặp được một người dùng với tên tài khoản là “Blue”. Blue thú nhận cũng là người đồng tính nhưng không ai biết về việc này. Từ đó, Simon bắt đầu nói chuyện thân mật hơn với Blue qua tài khoản ẩn danh “Jacques”.

Tuy không có cơ hội nhìn mặt Blue nhưng khán giả có thể “thấy” được nhân vật qua trí tưởng tượng của Simon. Giữa hai chàng trai trẻ có một sự cảm thông và thứ gì đó rất đỗi dịu dàng khi cả hai tâm sự cho nhau nghe về những suy tư và khao khát tận đáy lòng. Khán giả cũng sớm nhận ra tình bạn mới chớm của cả hai rồi đây sẽ trở thành một tình yêu đẹp giữa hai kẻ tuy lạ mặt nhưng lại hết lòng trân trọng đối phương.

Bộ phim được trực tiếp chỉ đạo diễn xuất bởi Greg Berlanti, người không còn xa lạ với fan Vũ trụ DC trên sóng truyền hình, khi ông đứng sau thành công của Arrow, The Flash hay Supergirl,… Ngoài ra, khán giả tin chắc rằng Greg sẽ làm nên chuyện với dòng phim này khi ông là một người đồng tính công khai và hiện sống cùng người bạn đời là nam cầu thủ Robbie Rogers.

Nam chính cùng đạo diễn Greg Berlanti (bên phải)

Điều đáng mừng cho Love, Simon khác với những phim khác cùng thể loại là bộ phim được phát hành bởi 1 trong 5 studio lớn nhất của Hollywood - 20th Century Fox. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong việc chạy đua phòng vé của dòng phim LGBT nay đã được thừa nhận. Love, Simon nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cũng như tiếp thêm sức mạnh cho những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT đang có ý định “come out”

Love, Simon ra mắt chính thức vào ngày 16/03 tại Bắc Mỹ, tuy không phải là một cú hích phòng vé, nhưng bộ phim đang nhận được phần đông phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn người xem, đạt 91% từ trang Rotten Tomatoes hay trang Metacritics với số điểm cao tuyệt đối A+. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 04/05/2018.

Trailer chính thức của Love, Simon.

Nguyễn Duy