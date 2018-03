Phim đồng tính 'Love, Simon' chính thức được chiếu tại Việt Nam

Vậy là sau lần lỡ hẹn của 'Call Me By Your Name', một đại diện xuất sắc khác của dòng phim LGBT là 'Love, Simon' sẽ chính thức được ra rạp kể từ ngày 4.5.