Phim điện ảnh Việt 'Trại buôn người' dẫn đầu phòng vé sau ngày đầu khởi chiếu

Sức hút từ quy mô sản xuất và cuộc chiến sinh tồn

Bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9, do Galaxy Studio phát hành. Tuy nhiên, trước thời điểm phát hành chính thức, bộ phim đã tạo được sự chú ý đáng kể qua các suất chiếu sớm.

Theo Box Office Vietnam, đến tối 24/9, phim đã đạt gần 15 tỷ đồng doanh thu và vươn lên vị trí số 1 phòng vé. Riêng trong ngày 24/9, doanh thu của phim chạm hơn 6,8 tỷ đồng, tương đương hơn 77.000 vé trên tổng số 1.227 suất chiếu. Sau ngày đầu khởi chiếu chính thức, sức hút tiếp tục được duy trì, đưa doanh thu của phim lên hơn 36,6 tỷ đồng tính đến sáng 26/9 và giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt.

Bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” đạt doanh thu hơn 36 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu. Nguồn: Box Office Vietnam

Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng chú ý đối với một tác phẩm điện ảnh Việt, nhất là khi “Trại buôn người” lựa chọn một đề tài xã hội thay vì những câu chuyện giải trí đơn thuần.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, “Trại buôn người” là dự án được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm. Khoảng 3 năm đầu được dành cho việc hình thành và phát triển kịch bản, 2 năm tiếp theo tập trung vào ghi hình và hậu kỳ. Quá trình sản xuất kéo dài gắn với yêu cầu về nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động quy mô lớn. Tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện lên tới hơn 10.000 người, trong đó có hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh.

“Trại buôn người” kể câu chuyện xoay quanh Ny, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận. Vì muốn giải cứu cô em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên đóng) rơi vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới miền Tây, Ny cùng bạn thân bị bắt vào một sào huyệt lừa đảo và phải tìm cách sinh tồn, đồng thời lên kế hoạch thoát khỏi nơi giam giữ.

Từ một thanh niên miền Tây chất phác, Ny trở thành “số 700” khi bị đưa vào “trại”. Tại đây, các nạn nhân bị tịch thu giấy tờ, điện thoại, mất tên tuổi và được gọi bằng những mã số trên lưng áo. Họ bị bóc lột sức lao động dưới sự quản lý khắc nghiệt của Tài (Quách Ngọc Ngoan).

Ny vừa phải tìm cách bảo vệ em gái, vừa bí mật liên kết với những nạn nhân khác để lên kế hoạch trốn thoát. Từ một cuộc giải cứu mang tính cá nhân, câu chuyện dần phát triển thành cuộc đấu tranh tập thể của những con người bị dồn vào đường cùng, tìm cách phá vỡ hệ thống giam giữ để trở về.

Steven Nguyễn đảm nhận vai chính Ny trong phim "Trại buôn người". Ảnh: NSX

Bộ phim thuộc nhóm hành động, giật gân, sinh tồn và được dán nhãn T18. Bên cạnh Steven Nguyễn, phim quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Võ Thành Tâm, La Thành, Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint, Khánh My, Pông Chuẩn cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ.

Cách kể chân thực về một đề tài xã hội gai góc

Một trong những yếu tố tạo sức hút của “Trại buôn người” nằm ở việc bộ phim lựa chọn một vấn đề xã hội hiện đại làm trung tâm câu chuyện. Phim không chỉ kể về một cuộc đào thoát mà đặt nhân vật vào hoàn cảnh phải liên tục lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.

Bối cảnh “trại” được xây dựng như một hệ thống trong đó con người bị tước bỏ danh tính và bị biến thành những đơn vị lao động. Chi tiết những chiếc áo đánh số trở thành hình ảnh xuyên suốt cho tình trạng mất đi tên tuổi và quyền được là chính mình của các nạn nhân. Từ đó, bộ phim mở rộng câu chuyện sinh tồn thành vấn đề về tình người và sự đoàn kết.

Nhịp phim được đẩy nhanh dần khi câu chuyện đi sâu vào bên trong sào huyệt của ổ nhóm tội phạm. Những hình thức bạo lực tăng cấp, từ đòn roi, tiếng súng đến những tội ác nghiêm trọng hơn, đồng thời quy mô thương vong và hỗn loạn cũng tăng theo. Các phân đoạn hành động không phụ thuộc quá nhiều vào những thế võ cầu kỳ mà thiên về cảm giác chân thực, trực diện, nhấn mạnh cuộc chiến sinh tồn.

"Trại buôn người" được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là bộ phim điện ảnh có các đại cảnh quy mô lớn và quy tụ số lượng thành viên đoàn phim cùng diễn viên đông nhất, với hơn 10.000 người. Ảnh: NSX

Quy mô phim cũng là một điểm gây chú ý. Việc huy động hơn 10.000 thành viên đoàn phim và diễn viên, cùng những đại cảnh đông người, tạo nên không gian ngột ngạt của khu trại.

Bộ phim còn xây dựng hệ thống nhân vật tương đối đa dạng. Không chỉ tập trung vào nhân vật trung tâm, tác phẩm dành đất diễn cho nhiều tuyến nhân vật với những hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau. Các nạn nhân phần lớn là những người lao động nghèo bị cuốn vào chiếc bẫy “việc nhẹ, lương cao”, trong khi những nhân vật khác tìm đến vùng nguy hiểm để giải cứu người thân hoặc thực hiện nhiệm vụ.

Steven Nguyễn trong vai Ny được xây dựng không theo hình mẫu người hùng mà là một người đàn ông hành động chủ yếu từ bản năng bảo vệ gia đình. Huỳnh Minh Kiên thể hiện nhân vật Út Đẹt với sự ngây thơ, lương thiện nhưng cũng có những nét tâm lý phức tạp. Ở tuyến phản diện, Quách Ngọc Ngoan và các diễn viên khác góp phần tạo nên một hệ thống tội phạm lạnh lùng, vận hành như một bộ máy.

Nhịp phim dồn dập tịnh tiến, hành động quá thật là điểm cộng trong "Trại buôn người". Ảnh: NSX

Kịch bản cũng được xây dựng theo hướng tương đối rõ ràng, các tuyến nhân vật và nút thắt chính đều có lời giải. Cách kể không quá cầu kỳ, dễ theo dõi và tập trung vào diễn biến sinh tồn có thể là một trong những yếu tố giúp bộ phim tiếp cận đông đảo khán giả. Tuy vậy, việc sử dụng khá nhiều cảnh hồi tưởng đôi lúc làm gián đoạn nhịp căng thẳng của câu chuyện.

Từ đề tài xã hội gây chú ý, quy mô sản xuất lớn, dàn diễn viên nhiều thế hệ đến cách kể trực diện và nhịp phim thiên về hành động - sinh tồn, “Trại buôn người” đang tạo được hiệu ứng mạnh ngay những ngày đầu ra rạp. Con số doanh thu tăng trưởng cho thấy sự quan tâm đáng kể của khán giả đối với tác phẩm, đồng thời mở ra một khởi đầu đáng chú ý cho bộ phim này tại phòng vé.