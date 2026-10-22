Phim điện ảnh Hàn có Jo In Sung được dự đoán thắng Oscar

Đường đua Oscar 2027 đang nóng lên khi những bộ phim quốc tế xuất sắc nhất bắt đầu được giới chuyên môn dự đoán khả năng tranh giải. Đáng chú ý, Possible Love, tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có sự tham gia của Jo In Sung, Jeon Do Yeon và Sul Kyung Gu, đang nổi lên như một trong những ứng viên tiềm năng tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất. Bộ phim thậm chí được nhiều chuyên trang điện ảnh quốc tế đặt vào nhóm có khả năng giành đề cử chính thức.

Theo bảng dự đoán cập nhật của Variety, Possible Love nằm trong danh sách năm tác phẩm được dự đoán nhận đề cử Oscar 2027 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất. Những đối thủ còn lại gồm La Bola Negra của Tây Ban Nha, Fjord của Romania, Minotaur đại diện Pháp và Woman Unknown đến từ Đan Mạch. Trong đó, Variety tạm thời đánh giá La Bola Negra là ứng viên có triển vọng chiến thắng cao nhất.

Bộ phim Possible Love có sự tham gia của Jo In Sung đang được dự đoán là một trong những ứng viên tiềm năng tại Oscar 2027.

Đáng chú ý, trên bảng tổng hợp dự đoán của Next Best Picture ngày 19/10, Possible Love đứng ở vị trí thứ tư, với 14 trong tổng số 17 chuyên gia lựa chọn bộ phim vào danh sách đề cử. Thành tích này cho thấy đại diện Hàn Quốc đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ giới quan sát giải thưởng, dù kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình bỏ phiếu của Viện Hàn lâm.

Sức hút của Possible Love trước hết đến từ sự trở lại của đạo diễn Lee Chang Dong sau tám năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Ông là một trong những nhà làm phim được đánh giá cao của điện ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn với Secret Sunshine, Poetry và Burning. Những tác phẩm của Lee Chang Dong thường khai thác các vấn đề xã hội bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu chiều sâu, đồng thời đặt con người trước những lựa chọn đạo đức phức tạp.

Jo In Sung kết hợp cùng Jeon Do Yeon và Sul Kyung Gu trong câu chuyện điện ảnh khai thác tình yêu và khoảng cách giai cấp.

Với Possible Love, vị đạo diễn tiếp tục theo đuổi phong cách hiện thực quen thuộc nhưng mở rộng câu chuyện sang những xung đột giai cấp và khát vọng tình cảm. Phim xoay quanh hai gia đình có hoàn cảnh kinh tế trái ngược, vô tình gặp gỡ khi một nữ đạo diễn bắt đầu thực hiện phim tài liệu về những công nhân đình công.

Jeon Do Yeon đảm nhận vai Mi Ok, người phụ nữ lao động đang cố gắng duy trì gia đình giữa những biến động kinh tế. Sul Kyung Gu hóa thân thành Ho Seok, người chồng mất việc sau cuộc đấu tranh của công nhân. Trong khi đó, Jo In Sung vào vai Sang Woo, người đàn ông giàu có sống cùng vợ là nhà làm phim Ye Ti, do Cho Yeo Jeong thủ vai.

Khi hai gia đình bước vào cuộc sống của nhau, những khác biệt về địa vị xã hội dần bộc lộ. Đặc biệt, nhân vật Mi Ok bắt đầu nảy sinh những cảm xúc phức tạp dành cho Sang Woo. Mối quan hệ giữa các nhân vật trở thành điểm tựa để bộ phim khám phá tình yêu, sự tổn thương và khoảng cách giữa những tầng lớp trong xã hội hiện đại.

Jo In Sung được kỳ vọng mang đến hình ảnh mới khi thử sức với vai diễn tâm lý nhiều chiều sâu trong Possible Love.

Vai diễn lần này đánh dấu một hướng đi đáng chú ý của Jo In Sung. Thay vì hình tượng người hùng hành động quen thuộc, nam diễn viên xuất hiện trong một câu chuyện tâm lý đòi hỏi sự tiết chế và chiều sâu cảm xúc. Sự kết hợp giữa Jo In Sung với Jeon Do Yeon, Sul Kyung Gu và Cho Yeo Jeong cũng được xem là một trong những điểm hấp dẫn nhất của dự án.

Trước khi được nhắc tên tại Oscar 2027, Possible Love đã tạo dấu ấn tại Liên hoan phim Venice 2026. Bộ phim tham gia tranh giải chính thức và mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Lee Chang Dong. Theo Deadline, tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá tích cực nhờ cách kể chuyện giàu suy tư, dàn diễn viên chất lượng và khả năng phản ánh những bất ổn xã hội thông qua đời sống của hai gia đình.

Đáng chú ý, sức nóng của Possible Love còn khiến cuộc cạnh tranh tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất trở nên khó lường. Bên cạnh đại diện Hàn Quốc, Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu từng giành Cành Cọ Vàng tại Cannes, trong khi La Bola Negra nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới phê bình và Netflix.

Possible Love tạo dấu ấn tại Liên hoan phim Venice 2026, góp phần nâng cao kỳ vọng của giới chuyên môn về cơ hội tranh giải Oscar.

Đối với điện ảnh Việt Nam, Possible Love cũng là một trong những đối thủ đáng chú ý của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Bộ phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn đã được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm hiện vẫn phải chờ kết quả xét chọn, chưa chính thức giành được đề cử.

Theo lịch trình dự kiến, danh sách rút gọn của Oscar 2027 sẽ được công bố ngày 15/12/2026, trong khi danh sách đề cử chính thức dự kiến xuất hiện ngày 21/1/2027. Lễ trao giải lần thứ 99 sẽ diễn ra ngày 14/3/2027 tại Mỹ.

Possible Love được xem là một trong những đối thủ đáng chú ý của đại diện Việt Nam Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh trên đường đua Oscar 2027.

Với sự góp mặt của Jo In Sung cùng một êkíp giàu kinh nghiệm, Possible Love đang có vị thế đáng kể trong mùa giải thưởng năm nay. Dẫu vậy, việc được dự đoán nhận đề cử không đồng nghĩa với chiến thắng. Liệu đại diện Hàn Quốc có thể tiếp nối dấu ấn lịch sử mà Parasite từng tạo nên tại Oscar hay không vẫn là câu hỏi khiến giới yêu điện ảnh chờ đợi.