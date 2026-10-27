Phim điện ảnh AI đầu tiên do Trung Quốc làm bị chê sáo rỗng, doanh thu lẹt đẹt

Bộ phim Tam Tinh Đôi: Vị Lai Lãng Sự khai thác những bí ẩn của nền văn minh Trung Hoa cổ đại, kể một câu chuyện trải dài từ quá khứ đến tương lai được định hình bởi AI. Các nhà làm phim chia sẻ với trang Global Times rằng, việc phát hành bộ phim đánh dấu một nỗ lực ban đầu về việc đưa điện ảnh do AI tạo ra từ các video ngắn trực tuyến và phim truyền hình lên màn ảnh rộng, nơi khán giả và các nhà phê bình áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với việc kể chuyện và chất lượng sản xuất.

Theo AFP, dù có hơn 10.000 suất chiếu dự kiến trong ngày đầu công chiếu, tính đến tối 22/10, thống kê của Maoyan phản ánh doanh thu vé đặt trước của phim chỉ đạt khoảng 65.000 NDT (hơn 250 triệu đồng). Trong ngày đầu công chiếu (23/10), phim chiếm 2,9% tổng số suất chiếu, thu về 310.000 NDT (tương đương 1,2 tỉ đồng). Tuy nhiên tỉ lệ lấp đầy ghế chỉ đạt 1%, trung bình mỗi suất chiếu có một khán giả.

Trong khi đó, trang tin 36Kr cho biết, trước ngày ra mắt, số người đánh dấu muốn xem phim trên Maoyan chưa đến 6.000, còn trên Taopiaopiao đạt khoảng 17.600 lượt. Những con số này cho thấy sức hút hạn chế của bộ phim dù được quảng bá với danh xưng tiên phong trong lĩnh vực điện ảnh AI.

Không chỉ thể hiện qua doanh thu, sự dè dặt còn xuất hiện trong phản hồi trực tiếp của người xem. Iris Yang, một khán giả tham dự buổi chiếu thử miễn phí ngày 22/10, chia sẻ với AFP rằng cô sẽ không bỏ tiền mua vé với chất lượng hiện tại của tác phẩm: “Nếu công nghệ tạo phim bằng trí tuệ nhân tạo có thể sánh được với trải nghiệm điện ảnh của Avatar, tôi nghĩ tôi sẽ sẵn lòng trả tiền để xem”.

Trên mạng xã hội Weibo, một tài khoản cũng bày tỏ quan điểm rằng phim AI có thể thu hút sự chú ý nếu được phát miễn phí trên các nền tảng trực tuyến, nhưng ở thời điểm hiện tại, việc yêu cầu khán giả trả tiền để xem tại rạp vẫn khó được chấp nhận. Chuyển động của nhân vật trên màn ảnh rộng lộ rõ sự gượng gạo, kém tự nhiên. Kịch bản của Tam Tinh Đôi: Vị Lai Lãng Sự cũng bị chê sáo rỗng.

Tam Tinh Đôi: Vị Lai Lãng Sự được cho là có kinh phí sản xuất hơn 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng). Bộ phim dài 100 phút, được thực hiện trong hơn 2 năm với sự tham gia của gần 100 nhân sự. Tuy nhiên, sau 4 ngày chiếu, doanh thu phim chỉ đạt khoảng 1,2 triệu NDT (hơn 4,6 tỷ đồng), đứng trước cảnh lỗ nặng.

Trước phản ứng chưa mấy tích cực từ thị trường, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Jiang Defu, Giám đốc điều hành của công ty sản xuất phim Bona Film Group thừa nhận bản thân cảm thấy sự lạnh nhạt của khán giả. Tuy nhiên, ông cho biết bộ phim đang vượt qua những giới hạn trước đây của nền điện ảnh. Ông chia sẻ với trang tin Yuli: “Chúng tôi là người đầu tiên thử nghiệm, người đầu tiên được cấp phép phát hành tại rạp và người đầu tiên được khán giả đánh giá”.